https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907918914.html

"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного

"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного - РИА Новости, 07.11.2023

"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного

Украина не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в беседе с... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:15

2023-11-07T15:15

2023-11-07T15:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

еврокомиссия

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в беседе с Wirtualna Polska."Украинским властям будет трудно донести это до своих граждан. Послание президента и его окружения заключается в том, что они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года. Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым", — сказал он.По мнению военного, у киевского режима были слишком большие амбиции, в том числе из-за поставок западной техники. В итоге даже главком украинскими войсками признал, что поставленные цели оказались недостижимы.Статья Залужного могла быть сигналом к Западу о помощи, но возможности союзников уже не так велики, отметил Древняк."Думаю, что западный мир будет двигаться в направлении закручивания крана поддержки Украины и попытки посадить обе стороны за стол переговоров", — резюмировал генерал.На минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, еврокомиссия, владимир зеленский