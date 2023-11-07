https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907918914.html
"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного
"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного - РИА Новости, 07.11.2023
"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного
Украина не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в беседе с... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:15
2023-11-07T15:15
2023-11-07T15:45
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в беседе с Wirtualna Polska."Украинским властям будет трудно донести это до своих граждан. Послание президента и его окружения заключается в том, что они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года. Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым", — сказал он.По мнению военного, у киевского режима были слишком большие амбиции, в том числе из-за поставок западной техники. В итоге даже главком украинскими войсками признал, что поставленные цели оказались недостижимы.Статья Залужного могла быть сигналом к Западу о помощи, но возможности союзников уже не так велики, отметил Древняк."Думаю, что западный мир будет двигаться в направлении закручивания крана поддержки Украины и попытки посадить обе стороны за стол переговоров", — резюмировал генерал.На минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, еврокомиссия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
"Это сигнал". Польский генерал отреагировал на признание Залужного
Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Украина не сможет вернуть Крым
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Украина не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в беседе с Wirtualna Polska
.
"Украинским властям будет трудно донести это до своих граждан. Послание президента и его окружения заключается в том, что они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года. Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым", — сказал он.
Сообщение от Зеленского. В ДНР отреагировали на гибель помощника Залужного
По мнению военного, у киевского режима были слишком большие амбиции, в том числе из-за поставок западной техники. В итоге даже главком украинскими войсками признал, что поставленные цели оказались недостижимы.
Статья Залужного могла быть сигналом к Западу о помощи, но возможности союзников уже не так велики, отметил Древняк.
«
"Думаю, что западный мир будет двигаться в направлении закручивания крана поддержки Украины и попытки посадить обе стороны за стол переговоров", — резюмировал генерал.
На минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии
Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
Зеленский против Залужного: война становится открытой Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>