https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html

"Все кончено". В США распознали скрытое послание Залужного

"Все кончено". В США распознали скрытое послание Залужного - РИА Новости, 07.11.2023

"Все кончено". В США распознали скрытое послание Залужного

Статьей в Economist главком ВСУ Валерий Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:25

2023-11-07T01:25

2023-11-07T01:26

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Статьей в Economist главком ВСУ Валерий Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская разбита. <...>. Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своем правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза", — считает полковник.Макгрегор отметил, что российская армия встречает на Украине слабое сопротивление. По его мнению, чем дольше Запад откладывает мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия.Полковник добавил, что рано или поздно США придется публично признать правду о поражении на Украине. Он предположил, что для переговоров с Москвой Западу потребуется избавиться от Владимира Зеленского."За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что все кончено", — заявил Макгрегор.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231106/porazhenie-1907662609.html

https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html

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в мире, валерий залужный, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины