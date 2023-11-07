https://ria.ru/20231107/zalozhniki-1907935241.html
ХАМАС заявило, что Израиль помешал освободить 12 иностранных заложников
ХАМАС заявило, что Израиль помешал освободить 12 иностранных заложников - РИА Новости, 07.11.2023
ХАМАС заявило, что Израиль помешал освободить 12 иностранных заложников
Бригады "Аль-Кассама" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что планировали освободить 12 удерживаемых у них иностранных заложников, однако израильские власти РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:55
2023-11-07T15:55
2023-11-07T15:55
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
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ТУНИС, 7 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассама" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что планировали освободить 12 удерживаемых у них иностранных заложников, однако израильские власти помешали этому. "Бригады Аль-Кассама заявляют, что несколько дней назад они собирались освободить в секторе Газа 12 заложников, имеющих иностранное гражданство, но оккупация (Израиль) помешала этому", - указывает движение в своем заявлении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231107/khamas-1907924429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
ХАМАС заявило, что Израиль помешал освободить 12 иностранных заложников
ХАМАС: израильские власти помешали освобождению 12 иностранных заложников
ТУНИС, 7 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассама" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что планировали освободить 12 удерживаемых у них иностранных заложников, однако израильские власти помешали этому.
"Бригады Аль-Кассама заявляют, что несколько дней назад они собирались освободить в секторе Газа 12 заложников, имеющих иностранное гражданство, но оккупация (Израиль
) помешала этому", - указывает движение в своем заявлении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек.
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС
Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется