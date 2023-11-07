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Глава МИД Японии ушла от ответа на вопрос о словах израильского министра

Глава МИД Японии ушла от ответа на вопрос о словах израильского министра - РИА Новости, 07.11.2023

Глава МИД Японии ушла от ответа на вопрос о словах израильского министра

Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе пресс-конференции во вторник ушла от ответа на вопрос журналистов, намерено ли японское правительство выступать с... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T07:43

2023-11-07T07:43

2023-11-07T07:53

в мире

израиль

япония

палестина

сектор газа

биньямин нетаньяху

ёко камикава

хамас

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ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе пресс-конференции во вторник ушла от ответа на вопрос журналистов, намерено ли японское правительство выступать с осуждением заявлений израильского министра о ядерном ударе по сектору Газа или же вводить санкции в связи с подобными угрозами, как это было сделано против КНДР в прошлом. "Что касается заявления члена кабинета министров Израиля, то мы осведомлены об этом. Но премьер-министр Нетаньяху уже заявил относительно данного высказывания, что это не отражает позицию правительства в целом, и что этот член кабмина отныне не сможет участвовать в заседаниях. Израиль подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Наша позиция заключается в том, что мы призываем страны как можно скорее полностью присоединиться к данному Договору. Что касается вашего вопроса, то я осведомлена относительно этого заявления, и относительно реакции премьера Нетаньяху", - ответила министр. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элиягу, который заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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сектор газа

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в мире, израиль, япония, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, ёко камикава, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году