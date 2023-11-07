https://ria.ru/20231107/vystavka-1908031148.html
На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства"
На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства" - РИА Новости, 07.11.2023
На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства"
В Москве прошли первые мероприятия "Дней театрального искусства" в рамках выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:50
2023-11-07T21:50
2023-11-07T22:33
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве прошли первые мероприятия "Дней театрального искусства" в рамках выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе проекта. "Ведущие актеры и режиссеры провели первые мастер-классы в рамках "Дней театрального искусства". Занятия по технике речи и актерскому мастерству для школьников состоялись в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Павильоне № 19 "Атом" на территории ВДНХ в Москве", — рассказали организаторы.В первый день проекта участники смогли проникнуться атмосферой рабочей обстановки в театральной труппе и поработать над дикцией и чистотой произношения, развитием артистической смелости, подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что мастер-класс по сценической речи провела актриса театра и кино, педагог по технике речи и художественному слову Института театрального искусства имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона Ольга Сарычева, а занятия по актерскому мастерству — доцент Школы-студии МХАТ, главный режиссер Театра на Покровке Михаил Милькис и актриса Московского академического театра сатиры Татьяна Мухина.В среду, 8 ноября, школьники смогут принять участие:В четверг, 9 ноября, состоятся мастер-классы по актерскому мастерству от Московского детского театра теней, где участники смогут самостоятельно изготовить куклу, а также узнать интересные факты о кукольном театре и побывать в роли актеров. Мероприятия проведут мастер сцены Виктор Скрябин, артист Владислав Рябцев и заведующая мастерскими Театра теней Валерия Забелина. Кроме того, в пятницу, 10 ноября, пройдет программа "Современное искусство. Стрит. Арт", в рамках которой лекторы расскажут об истории направления стрит-арт, а также о том, как разработать идею собственного проекта и реализовать его. Главным спикером будет Анна Беляева — преподаватель курса "Основы графического дизайна" ДШИ "Старт" (Москва). Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231107/vystavka-1908016304.html
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выставка-форум "россия", москва, российский фонд культуры, общество, ссср
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Российский фонд культуры, Общество, СССР
На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства"
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовали "Дни театрального искусства"
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве прошли первые мероприятия "Дней театрального искусства" в рамках выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе проекта.
"Ведущие актеры и режиссеры провели первые мастер-классы в рамках "Дней театрального искусства". Занятия по технике речи и актерскому мастерству для школьников состоялись в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Павильоне № 19 "Атом" на территории ВДНХ в Москве", — рассказали организаторы.
"Дни театрального искусства" продлятся до 12 ноября. Они проходят при содействии программы "Территория культуры Росатома" в рамках совместного проекта "Культура для школьников" Минкультуры и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры.
В первый день проекта участники смогли проникнуться атмосферой рабочей обстановки в театральной труппе и поработать над дикцией и чистотой произношения, развитием артистической смелости, подчеркнули в пресс-службе.
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Отмечается, что мастер-класс по сценической речи провела актриса театра и кино, педагог по технике речи и художественному слову Института театрального искусства имени народного артиста СССР
И. Д. Кобзона Ольга Сарычева, а занятия по актерскому мастерству — доцент Школы-студии МХАТ, главный режиссер Театра на Покровке Михаил Милькис и актриса Московского академического театра сатиры Татьяна Мухина.
В среду, 8 ноября, школьники смогут принять участие:
- в мастер-классе по театральному искусству "Пантомима" от актера шоу-программ Детского тематического парка развлечений "Остров мечты" Глеба Рошинца;
- в тренинге режиссера по пластике, педагога Российского института театрального искусства, Академии Н. С. Михалкова и Института современного искусства, актрисы Центрального академического театра Российской Армии Марии Шмаевич.
В четверг, 9 ноября, состоятся мастер-классы по актерскому мастерству от Московского детского театра теней, где участники смогут самостоятельно изготовить куклу, а также узнать интересные факты о кукольном театре и побывать в роли актеров. Мероприятия проведут мастер сцены Виктор Скрябин, артист Владислав Рябцев и заведующая мастерскими Театра теней Валерия Забелина.
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Кроме того, в пятницу, 10 ноября, пройдет программа "Современное искусство. Стрит. Арт", в рамках которой лекторы расскажут об истории направления стрит-арт, а также о том, как разработать идею собственного проекта и реализовать его. Главным спикером будет Анна Беляева — преподаватель курса "Основы графического дизайна" ДШИ "Старт" (Москва).
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"