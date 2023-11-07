https://ria.ru/20231107/vystavka-1908031148.html

На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства"

На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства" - РИА Новости, 07.11.2023

На выставке-форуме "Россия" стартовали "Дни театрального искусства"

В Москве прошли первые мероприятия "Дней театрального искусства" в рамках выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:50

2023-11-07T21:50

2023-11-07T22:33

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

российский фонд культуры

общество

ссср

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве прошли первые мероприятия "Дней театрального искусства" в рамках выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе проекта. "Ведущие актеры и режиссеры провели первые мастер-классы в рамках "Дней театрального искусства". Занятия по технике речи и актерскому мастерству для школьников состоялись в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Павильоне № 19 "Атом" на территории ВДНХ в Москве", — рассказали организаторы.В первый день проекта участники смогли проникнуться атмосферой рабочей обстановки в театральной труппе и поработать над дикцией и чистотой произношения, развитием артистической смелости, подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что мастер-класс по сценической речи провела актриса театра и кино, педагог по технике речи и художественному слову Института театрального искусства имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона Ольга Сарычева, а занятия по актерскому мастерству — доцент Школы-студии МХАТ, главный режиссер Театра на Покровке Михаил Милькис и актриса Московского академического театра сатиры Татьяна Мухина.В среду, 8 ноября, школьники смогут принять участие:В четверг, 9 ноября, состоятся мастер-классы по актерскому мастерству от Московского детского театра теней, где участники смогут самостоятельно изготовить куклу, а также узнать интересные факты о кукольном театре и побывать в роли актеров. Мероприятия проведут мастер сцены Виктор Скрябин, артист Владислав Рябцев и заведующая мастерскими Театра теней Валерия Забелина. Кроме того, в пятницу, 10 ноября, пройдет программа "Современное искусство. Стрит. Арт", в рамках которой лекторы расскажут об истории направления стрит-арт, а также о том, как разработать идею собственного проекта и реализовать его. Главным спикером будет Анна Беляева — преподаватель курса "Основы графического дизайна" ДШИ "Старт" (Москва). Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1908016304.html

https://ria.ru/20231106/rossiya-1907747875.html

https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html

москва

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выставка-форум "россия", москва, российский фонд культуры, общество, ссср