https://ria.ru/20231107/vystavka-1908016304.html

Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия"

Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.11.2023

Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия"

Павильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве посетили 15 тысяч человек за первые выходные, заявил... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:18

2023-11-07T20:18

2023-11-07T21:13

выставка-форум "россия"

москва

россия

григорий гуров

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Павильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве посетили 15 тысяч человек за первые выходные, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. "В первые выходные после открытия международной выставки-форума "Россия" экспозицию "Движения первых" и платформы "Россия — страна возможностей" "Первые в России — стране возможностей" в павильоне №1 посетили более 15 тысяч человек. Это не только жители и гости Москвы, но и много школьников, которые приехали в столицу на открытие выставки в составе детских организованных групп", - цитируют Гурова в пресс-релизе организаций.Совместный павильон открылся 4 ноября. Он состоит из семи залов, которые посвящены известным россиянам, природе России и различным сферам науки. Об известных ученых, поэтах и композиторах посетителям рассказывает закадровый голос и ожившие на экранах 3D-фигуры этих людей. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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