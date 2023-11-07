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Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:18 07.11.2023 (обновлено: 21:13 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/vystavka-1908016304.html
Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия"
Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.11.2023
Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия"
Павильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве посетили 15 тысяч человек за первые выходные, заявил... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:18
2023-11-07T21:13
выставка-форум "россия"
москва
россия
григорий гуров
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Павильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве посетили 15 тысяч человек за первые выходные, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. &quot;В первые выходные после открытия международной выставки-форума &quot;Россия&quot; экспозицию &quot;Движения первых&quot; и платформы &quot;Россия — страна возможностей&quot; &quot;Первые в России — стране возможностей&quot; в павильоне №1 посетили более 15 тысяч человек. Это не только жители и гости Москвы, но и много школьников, которые приехали в столицу на открытие выставки в составе детских организованных групп&quot;, - цитируют Гурова в пресс-релизе организаций.Совместный павильон открылся 4 ноября. Он состоит из семи залов, которые посвящены известным россиянам, природе России и различным сферам науки. Об известных ученых, поэтах и композиторах посетителям рассказывает закадровый голос и ожившие на экранах 3D-фигуры этих людей. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
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москва, россия, григорий гуров, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Григорий Гуров, Выставка-форум "Россия", Общество
Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия"

Павильон "Движения первых" на выставке "Россия" посетили 15 тысяч гостей

© Фото : Первые на ВДНХ/TelegramПавильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве
Павильон АНО Россия — страна возможностей и Движения первых на выставке-форуме Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Первые на ВДНХ/Telegram
Павильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Павильон АНО "Россия — страна возможностей" и "Движения первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве посетили 15 тысяч человек за первые выходные, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.
«

"В первые выходные после открытия международной выставки-форума "Россия" экспозицию "Движения первых" и платформы "Россия — страна возможностей" "Первые в России — стране возможностей" в павильоне №1 посетили более 15 тысяч человек. Это не только жители и гости Москвы, но и много школьников, которые приехали в столицу на открытие выставки в составе детских организованных групп", - цитируют Гурова в пресс-релизе организаций.

Совместный павильон открылся 4 ноября. Он состоит из семи залов, которые посвящены известным россиянам, природе России и различным сферам науки. Об известных ученых, поэтах и композиторах посетителям рассказывает закадровый голос и ожившие на экранах 3D-фигуры этих людей.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияГригорий ГуровВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
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