https://ria.ru/20231107/vystavka-1907914382.html

Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ

Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 07.11.2023

Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ

Гости Международной выставки-форума "Россия" могут увидеть тематические программы в 18 павильонах-резидентах на ВДНХ, там представят 13-метровый макет столицы,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T07:55

2023-11-07T07:55

2023-11-07T15:06

выставка-форум "россия"

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россия

сергей собянин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гости Международной выставки-форума "Россия" могут увидеть тематические программы в 18 павильонах-резидентах на ВДНХ, там представят 13-метровый макет столицы, экспозицию об истории российского кинематографа и многое другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.. "Восемнадцать павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы в рамках международной выставки-форума "Россия"", - написал мэр.Он уточнил, что в Музее городского хозяйства Москвы покажут 13-метровый макет столицы и расскажут о работе различных служб, в павильоне №31 "Геология" пройдёт выставка о достижениях российских учёных в сельском хозяйстве, а музей кино собрал экспозицию об истории российского кинематографа. На сайте мэра и правительства столицы отмечается, что в Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) можно увидеть подлинный экземпляр российского автомобиля Aurus Senat Limousine, принимавший участие в церемонии инаугурации президента РФ в мае 2018 года. Кроме того, гостей ждут на мастер-классах и выставках о культуре соседних стран.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907829272.html

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москва, россия, сергей собянин, выставка-форум "россия", общество