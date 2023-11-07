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Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 07.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
07:55 07.11.2023 (обновлено: 15:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/vystavka-1907914382.html
Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ
Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 07.11.2023
Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ
Гости Международной выставки-форума "Россия" могут увидеть тематические программы в 18 павильонах-резидентах на ВДНХ, там представят 13-метровый макет столицы,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T07:55
2023-11-07T15:06
выставка-форум "россия"
москва
россия
сергей собянин
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гости Международной выставки-форума "Россия" могут увидеть тематические программы в 18 павильонах-резидентах на ВДНХ, там представят 13-метровый макет столицы, экспозицию об истории российского кинематографа и многое другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.. "Восемнадцать павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы в рамках международной выставки-форума "Россия"", - написал мэр.Он уточнил, что в Музее городского хозяйства Москвы покажут 13-метровый макет столицы и расскажут о работе различных служб, в павильоне №31 "Геология" пройдёт выставка о достижениях российских учёных в сельском хозяйстве, а музей кино собрал экспозицию об истории российского кинематографа. На сайте мэра и правительства столицы отмечается, что в Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) можно увидеть подлинный экземпляр российского автомобиля Aurus Senat Limousine, принимавший участие в церемонии инаугурации президента РФ в мае 2018 года. Кроме того, гостей ждут на мастер-классах и выставках о культуре соседних стран.
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москва, россия, сергей собянин, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Сергей Собянин, Выставка-форум "Россия", Общество
Собянин рассказал о тематических программах на выставке "Россия" на ВДНХ

Собянин рассказал москвичам о 18 павильонах-резидентах на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота выставки "Россия"
Работа выставки Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Работа выставки "Россия"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гости Международной выставки-форума "Россия" могут увидеть тематические программы в 18 павильонах-резидентах на ВДНХ, там представят 13-метровый макет столицы, экспозицию об истории российского кинематографа и многое другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале..
"Восемнадцать павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы в рамках международной выставки-форума "Россия"", - написал мэр.
Он уточнил, что в Музее городского хозяйства Москвы покажут 13-метровый макет столицы и расскажут о работе различных служб, в павильоне №31 "Геология" пройдёт выставка о достижениях российских учёных в сельском хозяйстве, а музей кино собрал экспозицию об истории российского кинематографа.
На сайте мэра и правительства столицы отмечается, что в Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) можно увидеть подлинный экземпляр российского автомобиля Aurus Senat Limousine, принимавший участие в церемонии инаугурации президента РФ в мае 2018 года. Кроме того, гостей ждут на мастер-классах и выставках о культуре соседних стран.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия
Выставку "Россия" за первые три дня посетили почти 450 тысяч человек
Вчера, 10:15
 
Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияСергей СобянинВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
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