https://ria.ru/20231107/vooruzheniya-1907794694.html

В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений

В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений - РИА Новости, 07.11.2023

В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений

Россия не видит возможности в настоящий момент заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявило на своем сайте министерство... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:34

2023-11-07T00:34

2023-11-07T01:09

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия не видит возможности в настоящий момент заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявило на своем сайте министерство иностранных дел РФ в связи с завершением процедуры выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). "На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны", - говорится в сообщении ведомства. МИД РФ заявил, что "власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность". "Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада", - добавило министерство. Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления, а полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен, отметил МИД РФ.

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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