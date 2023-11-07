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В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений
В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений - РИА Новости, 07.11.2023
В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений
Россия не видит возможности в настоящий момент заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявило на своем сайте министерство... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:34
2023-11-07T00:34
2023-11-07T01:09
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия не видит возможности в настоящий момент заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявило на своем сайте министерство иностранных дел РФ в связи с завершением процедуры выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). "На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны", - говорится в сообщении ведомства. МИД РФ заявил, что "власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность". "Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада", - добавило министерство. Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления, а полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен, отметил МИД РФ.
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россия, нато, в мире
В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений
МИД: с НАТО сейчас невозможно договориться в сфере контроля над вооружениями
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Россия не видит возможности в настоящий момент заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявило на своем сайте
министерство иностранных дел РФ в связи с завершением процедуры выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
«
"На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны", - говорится в сообщении ведомства.
МИД РФ заявил, что "власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность".
"Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада", - добавило министерство.
Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления, а полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен, отметил МИД РФ.
Европа дорого заплатит за смерть ДОВСЕ