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Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке
Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке - РИА Новости, 07.11.2023
Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке
Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум "Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры" 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:00
2023-11-07T10:00
2023-11-07T10:00
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум "Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры" 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Академии.Данный форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России.По данным пресс-службы, финансовые показатели сотрудников напрямую влияют на кадровую устойчивость компаний. Отсутствие стабильности у персонала приводит к снижению эффективности рабочего времени, падению мотивации и, как следствие, – текучке кадров. Форум нацелен на повышение интереса и вовлеченности региональных организаций к формированию финансовой культуры у граждан.Ожидается, что каждое из мероприятий соберет более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала, руководителей компаний, директоров корпоративных университетов и глав территориальных субъектов.Эксперты мероприятия также поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе."Уже сейчас наблюдаются положительные тенденции в области финансовой грамотности. Россияне выражают интерес к получению информации по этой теме. Кроме того, заемщики стали более вдумчиво подходить к выбору кредитных продуктов, сравнивая предложения разных организаций, анализируя информацию из независимых источников. Все больше компаний внедряют практики обучения финансовой грамотности для своих сотрудников наряду с иными инструментами создания программ для благополучия персонала", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, финансы
Общество, Россия, Финансы
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум "Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры" 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Академии.
Данный форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России
.
По данным пресс-службы, финансовые показатели сотрудников напрямую влияют на кадровую устойчивость компаний. Отсутствие стабильности у персонала приводит к снижению эффективности рабочего времени, падению мотивации и, как следствие, – текучке кадров. Форум нацелен на повышение интереса и вовлеченности региональных организаций к формированию финансовой культуры у граждан.
Ожидается, что каждое из мероприятий соберет более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала, руководителей компаний, директоров корпоративных университетов и глав территориальных субъектов.
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Эксперты мероприятия также поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе.
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"Уже сейчас наблюдаются положительные тенденции в области финансовой грамотности. Россияне выражают интерес к получению информации по этой теме. Кроме того, заемщики стали более вдумчиво подходить к выбору кредитных продуктов, сравнивая предложения разных организаций, анализируя информацию из независимых источников. Все больше компаний внедряют практики обучения финансовой грамотности для своих сотрудников наряду с иными инструментами создания программ для благополучия персонала", - говорится в сообщении.