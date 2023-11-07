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Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке - РИА Новости, 07.11.2023
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Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке
Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке - РИА Новости, 07.11.2023
Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке
Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум "Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры" 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:00
2023-11-07T10:00
общество
россия
финансы
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум "Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры" 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Академии.Данный форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России.По данным пресс-службы, финансовые показатели сотрудников напрямую влияют на кадровую устойчивость компаний. Отсутствие стабильности у персонала приводит к снижению эффективности рабочего времени, падению мотивации и, как следствие, – текучке кадров. Форум нацелен на повышение интереса и вовлеченности региональных организаций к формированию финансовой культуры у граждан.Ожидается, что каждое из мероприятий соберет более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала, руководителей компаний, директоров корпоративных университетов и глав территориальных субъектов.Эксперты мероприятия также поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе."Уже сейчас наблюдаются положительные тенденции в области финансовой грамотности. Россияне выражают интерес к получению информации по этой теме. Кроме того, заемщики стали более вдумчиво подходить к выбору кредитных продуктов, сравнивая предложения разных организаций, анализируя информацию из независимых источников. Все больше компаний внедряют практики обучения финансовой грамотности для своих сотрудников наряду с иными инструментами создания программ для благополучия персонала", - говорится в сообщении.
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общество, россия, финансы
Общество, Россия, Финансы

Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастник форума
Участник форума - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Участник форума
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Академия ПСБ и банк ПСБ организуют форум "Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры" 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Академии.
Данный форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России.
По данным пресс-службы, финансовые показатели сотрудников напрямую влияют на кадровую устойчивость компаний. Отсутствие стабильности у персонала приводит к снижению эффективности рабочего времени, падению мотивации и, как следствие, – текучке кадров. Форум нацелен на повышение интереса и вовлеченности региональных организаций к формированию финансовой культуры у граждан.
Ожидается, что каждое из мероприятий соберет более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала, руководителей компаний, директоров корпоративных университетов и глав территориальных субъектов.
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Эксперты мероприятия также поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе.
«
"Уже сейчас наблюдаются положительные тенденции в области финансовой грамотности. Россияне выражают интерес к получению информации по этой теме. Кроме того, заемщики стали более вдумчиво подходить к выбору кредитных продуктов, сравнивая предложения разных организаций, анализируя информацию из независимых источников. Все больше компаний внедряют практики обучения финансовой грамотности для своих сотрудников наряду с иными инструментами создания программ для благополучия персонала", - говорится в сообщении.
 
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