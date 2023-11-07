https://ria.ru/20231107/vengriya-1907798430.html

В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ

В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 07.11.2023

В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ

Министр культуры Венгрии Янош Чак уволил генерального директора Венгерского национального музея Ласло Шимона за демонстрацию на выставке фотографий с... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:32

2023-11-07T01:32

2023-11-07T01:32

в мире

венгрия

будапешт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15014/00/150140020_0:201:3000:1889_1920x0_80_0_0_0d47369d46fcaa712e1cc1ebca7322c3.jpg

БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Министр культуры Венгрии Янош Чак уволил генерального директора Венгерского национального музея Ласло Шимона за демонстрацию на выставке фотографий с пропагандой ЛГБТ без ограничений для детей младше 18 лет, сообщило венгерское министерство культуры. Ранее депутат от партии "Наша Родина" Дора Дуро попросила минкультуры провести проверку выставки World Press Photo в Венгерском национальном музее на предмет нарушения закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Министр культуры призвал ограничить вход на выставку для детей младше 18 лет, генеральный директор музея в ответ заявил, что по закону музей не может просить показать удостоверение личности. "Генеральный директор продемонстрировал поведение, которое сделало невозможным сохранение его работы, поскольку он не выполнил предписанный учреждению закон", - говорится в обосновании указа об увольнении Шимона, которое приводит газета Magyar Nemzet. Сам Шимон на странице в соцсети Facebook* сообщил, что "принимает решение к сведению, но не может его принять". По его словам, музей "в полном объеме сразу же выполнил указания и ввел ограничения для лиц младше 18 лет". Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231028/obvineniya-1905785171.html

https://ria.ru/20231027/vengriya-1905574148.html

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, будапешт