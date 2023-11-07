https://ria.ru/20231107/vengriya-1907798430.html
В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ
В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 07.11.2023
В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ
Министр культуры Венгрии Янош Чак уволил генерального директора Венгерского национального музея Ласло Шимона за демонстрацию на выставке фотографий с... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:32
2023-11-07T01:32
2023-11-07T01:32
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БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Министр культуры Венгрии Янош Чак уволил генерального директора Венгерского национального музея Ласло Шимона за демонстрацию на выставке фотографий с пропагандой ЛГБТ без ограничений для детей младше 18 лет, сообщило венгерское министерство культуры. Ранее депутат от партии "Наша Родина" Дора Дуро попросила минкультуры провести проверку выставки World Press Photo в Венгерском национальном музее на предмет нарушения закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Министр культуры призвал ограничить вход на выставку для детей младше 18 лет, генеральный директор музея в ответ заявил, что по закону музей не может просить показать удостоверение личности. "Генеральный директор продемонстрировал поведение, которое сделало невозможным сохранение его работы, поскольку он не выполнил предписанный учреждению закон", - говорится в обосновании указа об увольнении Шимона, которое приводит газета Magyar Nemzet. Сам Шимон на странице в соцсети Facebook* сообщил, что "принимает решение к сведению, но не может его принять". По его словам, музей "в полном объеме сразу же выполнил указания и ввел ограничения для лиц младше 18 лет". Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231028/obvineniya-1905785171.html
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в мире, венгрия, будапешт
В мире, Венгрия, Будапешт
В Венгрии уволили директора музея за пропаганду ЛГБТ
Минкультуры Венгрии уволило директора национального музея за пропаганду ЛГБТ
БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Министр культуры Венгрии Янош Чак уволил генерального директора Венгерского национального музея Ласло Шимона за демонстрацию на выставке фотографий с пропагандой ЛГБТ без ограничений для детей младше 18 лет, сообщило венгерское министерство культуры.
Ранее депутат от партии "Наша Родина" Дора Дуро попросила минкультуры провести проверку выставки World Press Photo в Венгерском национальном музее на предмет нарушения закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Министр культуры призвал ограничить вход на выставку для детей младше 18 лет, генеральный директор музея в ответ заявил, что по закону музей не может просить показать удостоверение личности.
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"Генеральный директор продемонстрировал поведение, которое сделало невозможным сохранение его работы, поскольку он не выполнил предписанный учреждению закон", - говорится в обосновании указа об увольнении Шимона, которое приводит газета Magyar Nemzet.
Сам Шимон на странице в соцсети Facebook* сообщил, что "принимает решение к сведению, но не может его принять". По его словам, музей "в полном объеме сразу же выполнил указания и ввел ограничения для лиц младше 18 лет".
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.
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