https://ria.ru/20231107/uslovie-1907950014.html

СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине

СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине

Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:27

2023-11-07T16:27

2023-11-07T16:27

в мире

сша

израиль

украина

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

линдси грэм

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal. По мнению издания, инициатива трех сенаторов во главе с Линдси Грэмом представляет собой начальную ставку в переговорах с коллегами-демократами и Белым домом, который дал понять, что готов к изменению иммиграционной политики. По словам информированных источников, чиновники Белого дома начали потихоньку сигнализировать о готовности внести некоторые изменения в систему предоставления убежища. В последние дни представители администрации обратились к известным защитникам иммиграции, чтобы подготовить их к возможным компромиссам, способным вызвать негативную реакцию. В то же время прогрессивные демократы в конгрессе и правозащитники начали публично выступать против возможной сделки еще до обнародования плана республиканцев, отмечается в публикации. Белый дом в конце октября направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация США рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов. Однако контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, линдси грэм