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СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине
СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине
Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:27
2023-11-07T16:27
2023-11-07T16:27
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украина
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal. По мнению издания, инициатива трех сенаторов во главе с Линдси Грэмом представляет собой начальную ставку в переговорах с коллегами-демократами и Белым домом, который дал понять, что готов к изменению иммиграционной политики. По словам информированных источников, чиновники Белого дома начали потихоньку сигнализировать о готовности внести некоторые изменения в систему предоставления убежища. В последние дни представители администрации обратились к известным защитникам иммиграции, чтобы подготовить их к возможным компромиссам, способным вызвать негативную реакцию. В то же время прогрессивные демократы в конгрессе и правозащитники начали публично выступать против возможной сделки еще до обнародования плана республиканцев, отмечается в публикации. Белый дом в конце октября направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация США рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов. Однако контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, линдси грэм
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Линдси Грэм
СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине
WSJ: в сенате готовы одобрить помощь Украине в обмен на закрытие границы США
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal
.
По мнению издания, инициатива трех сенаторов во главе с Линдси Грэмом
представляет собой начальную ставку в переговорах с коллегами-демократами и Белым домом, который дал понять, что готов к изменению иммиграционной политики.
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По словам информированных источников, чиновники Белого дома начали потихоньку сигнализировать о готовности внести некоторые изменения в систему предоставления убежища. В последние дни представители администрации обратились к известным защитникам иммиграции, чтобы подготовить их к возможным компромиссам, способным вызвать негативную реакцию.
В то же время прогрессивные демократы в конгрессе и правозащитники начали публично выступать против возможной сделки еще до обнародования плана республиканцев, отмечается в публикации.
Белый дом в конце октября направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация США рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Однако контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
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