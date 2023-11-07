https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения" - РИА Новости, 07.11.2023
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"
Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:57
2023-11-07T01:57
2023-11-07T01:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.По ее мнению, ситуация на поле боя и шаткая международная поддержка "оказывают давление" на Зеленского. В статье говорится, что "окно возможностей" для президента Украины в значительной степени зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы."Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров", — отметила журналистка.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231107/perepalka-1907798600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"
Conversation: без помощи Запада Зеленского унизят за столом переговоров