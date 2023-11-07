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На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения" - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:57 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения" - РИА Новости, 07.11.2023
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"
Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:57
2023-11-07T01:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.По ее мнению, ситуация на поле боя и шаткая международная поддержка "оказывают давление" на Зеленского. В статье говорится, что "окно возможностей" для президента Украины в значительной степени зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы."Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров", — отметила журналистка.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"

Conversation: без помощи Запада Зеленского унизят за столом переговоров

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.
По ее мнению, ситуация на поле боя и шаткая международная поддержка "оказывают давление" на Зеленского. В статье говорится, что "окно возможностей" для президента Украины в значительной степени зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы.
«
"Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров", — отметила журналистка.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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