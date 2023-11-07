https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html

На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"

На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения" - РИА Новости, 07.11.2023

На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"

Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:57

2023-11-07T01:57

2023-11-07T01:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прекращение помощи Киеву со стороны Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров, написала обозреватель Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.По ее мнению, ситуация на поле боя и шаткая международная поддержка "оказывают давление" на Зеленского. В статье говорится, что "окно возможностей" для президента Украины в значительной степени зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы."Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров", — отметила журналистка.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231107/perepalka-1907798600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато