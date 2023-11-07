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Суд в США решил освободить россиянина Украинского - РИА Новости, 07.11.2023
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18:57 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukrainskiy-1907998244.html
Суд в США решил освободить россиянина Украинского
Суд в США решил освободить россиянина Украинского - РИА Новости, 07.11.2023
Суд в США решил освободить россиянина Украинского
Суд восточного округа Нью-Йорка решил освободить россиянина Дмитрия Украинского, которого США обвиняли в финансовых махинациях, 4 октября, следует из... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:57
2023-11-07T18:57
дмитрий украинский
сша
в мире
россия
иван мельников
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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Суд восточного округа Нью-Йорка решил освободить россиянина Дмитрия Украинского, которого США обвиняли в финансовых махинациях, 4 октября, следует из электронной базы документов суда. "Четвертого октября 2023 года... обвиняемый был приговорен к отбытому сроку с последующим освобождением", - сказано в сообщении. Ранее вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что Украинский сегодня был депортирован в РФ. По его словам, в настоящее время россиянин находится на территории России и в ближайшее время встретится с семьей. Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016 года по американскому запросу. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Также против него возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства. Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюрьмы. Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин попал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции. Запрос России на экстрадицию Украинского основывался на деле о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) на 7,5 миллиона рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.
https://ria.ru/20230714/konoschenok-1884304585.html
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дмитрий украинский, сша, в мире, россия, иван мельников
Дмитрий Украинский, США, В мире, Россия, Иван Мельников
Суд в США решил освободить россиянина Украинского

Суд в США решил освободить россиянина Украинского, обвиняемого в махинациях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Суд восточного округа Нью-Йорка решил освободить россиянина Дмитрия Украинского, которого США обвиняли в финансовых махинациях, 4 октября, следует из электронной базы документов суда.
"Четвертого октября 2023 года... обвиняемый был приговорен к отбытому сроку с последующим освобождением", - сказано в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США
14 июля, 22:14
Ранее вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что Украинский сегодня был депортирован в РФ. По его словам, в настоящее время россиянин находится на территории России и в ближайшее время встретится с семьей.
Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016 года по американскому запросу. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Также против него возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства.
Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюрьмы. Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин попал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года.
В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.
Запрос России на экстрадицию Украинского основывался на деле о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) на 7,5 миллиона рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы
7 сентября, 17:52
 
Дмитрий УкраинскийСШАВ миреРоссияИван Мельников
 
 
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