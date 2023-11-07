https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html

СМИ узнали, как высказывания Залужного могут повлиять на помощь США Украине

СМИ узнали, как высказывания Залужного могут повлиять на помощь США Украине - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ узнали, как высказывания Залужного могут повлиять на помощь США Украине

Заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте на Украине могут помешать убедить республиканцев США проголосовать за... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:04

2023-11-07T16:04

2023-11-07T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

сша

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валерий залужный

хамас

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте на Украине могут помешать убедить республиканцев США проголосовать за оказание финансовой помощи Киеву, пишет газета New York Times. Ранее Залужный признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже воевать в Крыму. "Но они (помощники президента США Джо Байдена) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны", - говорится в материале. Как отмечает издание, президент США Джо Байден также испытывает трудности в палестино-израильском конфликте. По данным издания, Байден в течение десяти дней призывал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху разрешить "гуманитарные паузы". По информации газеты, влияние президента США кажется более ограниченным, чем ожидалось, "учитывая центральную роль в качестве поставщика оружия и разведданных". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, украина, валерий залужный, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, нато, джо байден, биньямин нетаньяху