Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине
NYT: Байден боится, что переданные ВСУ ракеты ATACMS не помогут Украине
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоен проблемами ВСУ на фронте, а также тем, что ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил, пишет газета The New York Times.
"США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. <...> Теперь он (Байден. — Прим. ред.) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия", — говорится в публикации.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.
Тревогу у главы Белого дома вызывает и то, что некоторые страны, поддерживающие киевский режим, стали проявлять скепсис, отмечается в статье.
"Сейчас Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно и что даже при помощи поставленного оружия и предоставленных разведданных не удалось преодолеть мощное сопротивление хорошо закрепившейся российской армии", — резюмировалось в материале.
В середине октября президент Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
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