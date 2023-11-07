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Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 07.11.2023 (обновлено: 18:25 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907921625.html
Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине
Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине
Президент США Джо Байден обеспокоен проблемами ВСУ на фронте, а также тем, что ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил, пишет газета The New York... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:23
2023-11-07T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоен проблемами ВСУ на фронте, а также тем, что ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил, пишет газета The New York Times."США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. &lt;...&gt; Теперь он (Байден. — Прим. ред.) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия", — говорится в публикации.Тревогу у главы Белого дома вызывает и то, что некоторые страны, поддерживающие киевский режим, стали проявлять скепсис, отмечается в статье."Сейчас Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно и что даже при помощи поставленного оружия и предоставленных разведданных не удалось преодолеть мощное сопротивление хорошо закрепившейся российской армии", — резюмировалось в материале.В середине октября президент Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907841876.html
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в мире, украина, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, США
Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине

NYT: Байден боится, что переданные ВСУ ракеты ATACMS не помогут Украине

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоен проблемами ВСУ на фронте, а также тем, что ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил, пишет газета The New York Times.
"США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. <...> Теперь он (Байден. — Прим. ред.) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия", — говорится в публикации.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.

Тревогу у главы Белого дома вызывает и то, что некоторые страны, поддерживающие киевский режим, стали проявлять скепсис, отмечается в статье.
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"Сейчас Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно и что даже при помощи поставленного оружия и предоставленных разведданных не удалось преодолеть мощное сопротивление хорошо закрепившейся российской армии", — резюмировалось в материале.
В середине октября президент Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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