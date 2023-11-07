https://ria.ru/20231107/ukraina-1907921625.html

Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине

Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине - РИА Новости, 07.11.2023

Байден боится. В США рассказали, что стало с ATACMS на Украине

Президент США Джо Байден обеспокоен проблемами ВСУ на фронте, а также тем, что ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил, пишет газета The New York... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:23

2023-11-07T15:23

2023-11-07T18:25

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоен проблемами ВСУ на фронте, а также тем, что ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил, пишет газета The New York Times."США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. <...> Теперь он (Байден. — Прим. ред.) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия", — говорится в публикации.Тревогу у главы Белого дома вызывает и то, что некоторые страны, поддерживающие киевский режим, стали проявлять скепсис, отмечается в статье."Сейчас Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно и что даже при помощи поставленного оружия и предоставленных разведданных не удалось преодолеть мощное сопротивление хорошо закрепившейся российской армии", — резюмировалось в материале.В середине октября президент Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907841876.html

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