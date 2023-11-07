https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html

Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу

Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу - РИА Новости, 07.11.2023

Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу

Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:25

2023-11-07T15:25

2023-11-07T15:25

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ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщил во вторник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону. Информация о жестоком преступлении появилась в минувший четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание. Следствие сообщало, что по факту случившегося возбуждено дело по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера". По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний сосед погибшей. "По ходатайству органов следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства. По данным следствия, обвиняемый - ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года.

https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html

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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская областная дума