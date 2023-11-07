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Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу - РИА Новости, 07.11.2023
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15:25 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html
Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу
Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу - РИА Новости, 07.11.2023
Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу
Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:25
2023-11-07T15:25
происшествия
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воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщил во вторник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону. Информация о жестоком преступлении появилась в минувший четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание. Следствие сообщало, что по факту случившегося возбуждено дело по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера". По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний сосед погибшей. "По ходатайству органов следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства. По данным следствия, обвиняемый - ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года.
https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская областная дума
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежская областная Дума
Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу

СК: фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках
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ВОРОНЕЖ, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пожилой соседки, которая, по данным СМИ, была помощником депутата областной думы, сообщил во вторник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Информация о жестоком преступлении появилась в минувший четверг в Telegram-канале SHOT, вызвав резонанс. По данным канала, в селе Новая Чигла к пожилой женщине, которая была помощницей депутата Воронежской областной думы, зашел сосед и попросил дать ему алкоголя. Женщина отказала. Тогда сосед ударил ее по голове обухом топора и надругался над ней. Женщина умерла, не приходя в сознание.
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Следствие сообщало, что по факту случившегося возбуждено дело по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера". По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний сосед погибшей.
"По ходатайству органов следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства.
По данным следствия, обвиняемый - ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2023 года.
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