https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907876930.html
Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище
Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище - РИА Новости, 07.11.2023
Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище
Полиция задержала жителя города Златоуст Челябинской области, подозреваемого в убийстве в мае 2023 года супруги, тело которой он сжег на кладбище, сообщила во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:20
2023-11-07T13:20
2023-11-07T14:05
происшествия
россия
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя города Златоуст Челябинской области, подозреваемого в убийстве в мае 2023 года супруги, тело которой он сжег на кладбище, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, в мае текущего года на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара обнаружили обгоревшее тело женщины. В СУСК было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Работа по раскрытию преступления велась в тесном взаимодействии следователей и оперативников уголовного розыска - в розыск женщину никто не объявлял, а экспертиза смогла установить только предположительный возраст. "В результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины", - говорится в сообщении. В ходе бытового конфликта он убил 45-летнюю жену, после чего вывез тело на кладбище и поджег, детям и родственникам мужчина сообщил, что мать и, соответственно, супруга уехала в другой город на заработки, уточняется в сообщении. Как сообщает СУСК, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907105059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище
Полиция задержала жителя Златоуста, который убил жену и сжег ее тело на кладбище
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя города Златоуст Челябинской области, подозреваемого в убийстве в мае 2023 года супруги, тело которой он сжег на кладбище, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в мае текущего года на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара обнаружили обгоревшее тело женщины. В СУСК было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Работа по раскрытию преступления велась в тесном взаимодействии следователей и оперативников уголовного розыска - в розыск женщину никто не объявлял, а экспертиза смогла установить только предположительный возраст.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины", - говорится в сообщении. В ходе бытового конфликта он убил 45-летнюю жену, после чего вывез тело на кладбище и поджег, детям и родственникам мужчина сообщил, что мать и, соответственно, супруга уехала в другой город на заработки, уточняется в сообщении.
Как сообщает СУСК, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены