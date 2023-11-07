https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907876930.html

Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище

Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище - РИА Новости, 07.11.2023

Житель Челябинской области убил жену и сжег ее тело на кладбище

Полиция задержала жителя города Златоуст Челябинской области, подозреваемого в убийстве в мае 2023 года супруги, тело которой он сжег на кладбище, сообщила во... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:20

2023-11-07T13:20

2023-11-07T14:05

происшествия

россия

челябинская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя города Златоуст Челябинской области, подозреваемого в убийстве в мае 2023 года супруги, тело которой он сжег на кладбище, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, в мае текущего года на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара обнаружили обгоревшее тело женщины. В СУСК было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Работа по раскрытию преступления велась в тесном взаимодействии следователей и оперативников уголовного розыска - в розыск женщину никто не объявлял, а экспертиза смогла установить только предположительный возраст. "В результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины", - говорится в сообщении. В ходе бытового конфликта он убил 45-летнюю жену, после чего вывез тело на кладбище и поджег, детям и родственникам мужчина сообщил, что мать и, соответственно, супруга уехала в другой город на заработки, уточняется в сообщении. Как сообщает СУСК, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907105059.html

россия

челябинская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)