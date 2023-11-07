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Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев - РИА Новости, 07.11.2023
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10:58 07.11.2023 (обновлено: 11:09 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/turtsiya-1907839360.html
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев - РИА Новости, 07.11.2023
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:58
2023-11-07T11:09
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по приему Турцией миллиона палестинцев.В ряде оппозиционных СМИ Турции и социальных сетях появились сообщения о том, что Эрдоган якобы согласился принять в Турцию один миллион палестинских беженцев в обмен на деньги."Сообщение, распространенное в некоторых социальных сетях со ссылкой на заявление Нетаньяху: "Мы договорились с Эрдоганом, что 1 миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на два миллиарда долларов", не соответствует действительности. Не было никаких переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.Ранее турецкий лидер заявил, что больше не считает Нетаньяху "своим собеседником" и "вычеркнул его".
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
турция
израиль
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в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев

Анкара опровергла сообщения о договоренности по приему миллиона палестинцев

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в секторе Газа
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по приему Турцией миллиона палестинцев.
В ряде оппозиционных СМИ Турции и социальных сетях появились сообщения о том, что Эрдоган якобы согласился принять в Турцию один миллион палестинских беженцев в обмен на деньги.
"Сообщение, распространенное в некоторых социальных сетях со ссылкой на заявление Нетаньяху: "Мы договорились с Эрдоганом, что 1 миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на два миллиарда долларов", не соответствует действительности. Не было никаких переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Ранее турецкий лидер заявил, что больше не считает Нетаньяху "своим собеседником" и "вычеркнул его".
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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В миреТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин Нетаньяху
 
 
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