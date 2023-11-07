https://ria.ru/20231107/turtsiya-1907839360.html
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев - РИА Новости, 07.11.2023
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:58
2023-11-07T10:58
2023-11-07T11:09
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по приему Турцией миллиона палестинцев.В ряде оппозиционных СМИ Турции и социальных сетях появились сообщения о том, что Эрдоган якобы согласился принять в Турцию один миллион палестинских беженцев в обмен на деньги."Сообщение, распространенное в некоторых социальных сетях со ссылкой на заявление Нетаньяху: "Мы договорились с Эрдоганом, что 1 миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на два миллиарда долларов", не соответствует действительности. Не было никаких переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.Ранее турецкий лидер заявил, что больше не считает Нетаньяху "своим собеседником" и "вычеркнул его".
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху
Турция опровергла данные о договоренности с Израилем по приему палестинцев
Анкара опровергла сообщения о договоренности по приему миллиона палестинцев
АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по приему Турцией миллиона палестинцев.
В ряде оппозиционных СМИ Турции и социальных сетях появились сообщения о том, что Эрдоган якобы согласился принять в Турцию один миллион палестинских беженцев в обмен на деньги.
"Сообщение, распространенное в некоторых социальных сетях со ссылкой на заявление Нетаньяху: "Мы договорились с Эрдоганом, что 1 миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на два миллиарда долларов", не соответствует действительности. Не было никаких переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Ранее турецкий лидер заявил, что больше не считает Нетаньяху "своим собеседником" и "вычеркнул его".
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