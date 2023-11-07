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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.11.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:15
2023-11-07T22:15
2023-11-07T22:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
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РИА Новости
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив, Израиль, В мире
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В центральных районах Израиля и в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.