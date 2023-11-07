https://ria.ru/20231107/svyaz-1907954593.html

Минцифры предложило убрать скидку операторам на оплату 4G в 2024 году

Минцифры предложило убрать скидку операторам на оплату 4G в 2024 году - РИА Новости, 07.11.2023

Минцифры предложило убрать скидку операторам на оплату 4G в 2024 году

Минцифры РФ предлагает убрать для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE (4G) в 2024 году, следует из текста проекта... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:46

2023-11-07T16:46

2023-11-07T16:49

общество

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает убрать для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE (4G) в 2024 году, следует из текста проекта приказа и пояснительной записки к нему, документы опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом приказа предусматривается приостановление действия в Методике расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденной приказом Минцифры России ‎от 24.04.2023 № 400 (далее – Методика), положений, касающихся скидки на оплату операторами связи использования выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE (4G)", - говорится в пояснительной записке. В проекте указано, что положения "не применяются с 1 января по 31 декабря 2024 г". В пояснительной записке уточняется, что, в частности, приостанавливается действие "понижающих значений коэффициента", которые учитывают перспективность технологии, применяемой при использовании радиочастотного спектра для технологии стандарта LTE и его модификаций, а также в случае использования нескольких радиотехнологий сотовой связи (аналоговой и цифровой) в одной полосе частот. Ранее в ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян. Он напомнил, что с 2011 года в России действует льготная ставка на оплату использования LTE. По словам министра, ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE - уже не новая технология, поэтому рассматривается вопрос о повышении платы. В октябре газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что расходы сотовых операторов могут вырасти из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры.

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общество, технологии, россия, максут шадаев