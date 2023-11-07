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В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка - РИА Новости, 07.11.2023
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15:23 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/sud-1907921755.html
В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка
В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка - РИА Новости, 07.11.2023
В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка
Завершено расследование дел двух участников преступной группы, обвиняемых в хищении 12 миллионов рублей со счета женщины из Пермского края, а также средств у... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:23
2023-11-07T15:23
происшествия
пермский край
россия
казань
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Завершено расследование дел двух участников преступной группы, обвиняемых в хищении 12 миллионов рублей со счета женщины из Пермского края, а также средств у жителей других регионов РФ, материалы направят в Приволжский районный суд Казани, сообщает краевая прокуратура. Ранее силовики сообщали, что весной 2022 года жительнице Пермского края, матери погибшего в ходе СВО военного, позвонили мужчины, которые представились сотрудниками Банка России. Они объяснили, что произошла утечка данных, поэтому нужно "застраховать" свои счета. Несколько дней под контролем аферистов она снимала деньги и переводила их мошенникам – всего более 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Летом того же года четырех подозреваемых в мошенничестве оперативники задержали в Казани. "Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Они обвиняются по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении. Уточняется, что материалы будут направлены в Приволжский районный суд Казани. Следствие установило, что обвиняемые в мошенничестве действовали в составе группы, роли в которой были четко распределены: одни общались с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов (хотя ими не являлись), другие занимались оформлением банковских карт и обналичкой полученных от обманутых людей денег. При этом в группе соблюдалась строгая конспирация, которая не позволяла отменить банковские транзакции по заявлению владельцев средств и вернуть похищенное. Помимо махинаций с деньгами женщины из Пермского края, соучастники с мая по июль 2022 года совершили еще порядка десятка преступлений в разных регионах России, в том числе в Татарстане. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении остальных фигурантов еще расследуется, оно выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20230127/moshennik-1847774437.html
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происшествия, пермский край, россия, казань
Происшествия, Пермский край, Россия, Казань
В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка

В Казани осудят мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Завершено расследование дел двух участников преступной группы, обвиняемых в хищении 12 миллионов рублей со счета женщины из Пермского края, а также средств у жителей других регионов РФ, материалы направят в Приволжский районный суд Казани, сообщает краевая прокуратура.
Ранее силовики сообщали, что весной 2022 года жительнице Пермского края, матери погибшего в ходе СВО военного, позвонили мужчины, которые представились сотрудниками Банка России. Они объяснили, что произошла утечка данных, поэтому нужно "застраховать" свои счета. Несколько дней под контролем аферистов она снимала деньги и переводила их мошенникам – всего более 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Летом того же года четырех подозреваемых в мошенничестве оперативники задержали в Казани.
«
"Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Они обвиняются по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении. Уточняется, что материалы будут направлены в Приволжский районный суд Казани.
Следствие установило, что обвиняемые в мошенничестве действовали в составе группы, роли в которой были четко распределены: одни общались с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов (хотя ими не являлись), другие занимались оформлением банковских карт и обналичкой полученных от обманутых людей денег. При этом в группе соблюдалась строгая конспирация, которая не позволяла отменить банковские транзакции по заявлению владельцев средств и вернуть похищенное.
Помимо махинаций с деньгами женщины из Пермского края, соучастники с мая по июль 2022 года совершили еще порядка десятка преступлений в разных регионах России, в том числе в Татарстане. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении остальных фигурантов еще расследуется, оно выделено в отдельное производство.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО"
27 января, 10:24
 
ПроисшествияПермский крайРоссияКазань
 
 
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