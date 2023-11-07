https://ria.ru/20231107/sud-1907921755.html

В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка

В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка - РИА Новости, 07.11.2023

В Казани будут судить мошенников, обокравших мать погибшего на СВО пермяка

Завершено расследование дел двух участников преступной группы, обвиняемых в хищении 12 миллионов рублей со счета женщины из Пермского края, а также средств у... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:23

2023-11-07T15:23

2023-11-07T15:23

происшествия

пермский край

россия

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Завершено расследование дел двух участников преступной группы, обвиняемых в хищении 12 миллионов рублей со счета женщины из Пермского края, а также средств у жителей других регионов РФ, материалы направят в Приволжский районный суд Казани, сообщает краевая прокуратура. Ранее силовики сообщали, что весной 2022 года жительнице Пермского края, матери погибшего в ходе СВО военного, позвонили мужчины, которые представились сотрудниками Банка России. Они объяснили, что произошла утечка данных, поэтому нужно "застраховать" свои счета. Несколько дней под контролем аферистов она снимала деньги и переводила их мошенникам – всего более 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Летом того же года четырех подозреваемых в мошенничестве оперативники задержали в Казани. "Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Они обвиняются по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении. Уточняется, что материалы будут направлены в Приволжский районный суд Казани. Следствие установило, что обвиняемые в мошенничестве действовали в составе группы, роли в которой были четко распределены: одни общались с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов (хотя ими не являлись), другие занимались оформлением банковских карт и обналичкой полученных от обманутых людей денег. При этом в группе соблюдалась строгая конспирация, которая не позволяла отменить банковские транзакции по заявлению владельцев средств и вернуть похищенное. Помимо махинаций с деньгами женщины из Пермского края, соучастники с мая по июль 2022 года совершили еще порядка десятка преступлений в разных регионах России, в том числе в Татарстане. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении остальных фигурантов еще расследуется, оно выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20230127/moshennik-1847774437.html

пермский край

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, россия, казань