https://ria.ru/20231107/sputnik-1907897179.html
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи - РИА Новости, 07.11.2023
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи
Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:13
2023-11-07T14:13
2023-11-07T14:19
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - сказал он на стратегической сессии по развитию отрасли связи.Мишустин отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступнгых районах, ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тысяч малых станций.
https://ria.ru/20231026/orbita-1905493397.html
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михаил мишустин, россия
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи
Мишустин: необходимо обновить существующие спутники связи и вещания
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - сказал он на стратегической сессии по развитию отрасли связи.
Мишустин отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступнгых районах, ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тысяч малых станций.
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в девять раз