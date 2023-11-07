https://ria.ru/20231107/sputnik-1907897179.html

Мишустин призвал обновить существующие спутники связи

Мишустин призвал обновить существующие спутники связи - РИА Новости, 07.11.2023

Мишустин призвал обновить существующие спутники связи

Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:13

2023-11-07T14:13

2023-11-07T14:19

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - сказал он на стратегической сессии по развитию отрасли связи.Мишустин отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступнгых районах, ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тысяч малых станций.

https://ria.ru/20231026/orbita-1905493397.html

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михаил мишустин, россия