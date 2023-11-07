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Мишустин призвал обновить существующие спутники связи - РИА Новости, 07.11.2023
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14:13 07.11.2023 (обновлено: 14:19 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/sputnik-1907897179.html
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи - РИА Новости, 07.11.2023
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи
Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:13
2023-11-07T14:19
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - сказал он на стратегической сессии по развитию отрасли связи.Мишустин отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступнгых районах, ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тысяч малых станций.
https://ria.ru/20231026/orbita-1905493397.html
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михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, Россия
Мишустин призвал обновить существующие спутники связи

Мишустин: необходимо обновить существующие спутники связи и вещания

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Важно ускорить создание отечественной низкой спутниковой орбитальной группировки и обновить существующие спутники связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - сказал он на стратегической сессии по развитию отрасли связи.
Мишустин отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступнгых районах, ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тысяч малых станций.
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в девять раз
26 октября, 20:01
 
Михаил МишустинРоссия
 
 
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