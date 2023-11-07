https://ria.ru/20231107/sponiya-1907832940.html

Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине

Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине - РИА Новости, 07.11.2023

Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине

Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:30

2023-11-07T10:30

2023-11-07T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

япония

ёко камикава

g7

центральная азия

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ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо интересовались оценкой японским правительством событий в секторе Газа, а также запланированной на среду сессией с участием представителей государств Центральной Азии. В начале пресс-конференции Ёко Камикава подчеркнула, что "на фоне усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке" считает "важным, чтобы страны "большой семерки" вновь продемонстрировали свое единство по поддержке Украины, продолжению санкционного давления против России, а также направили миру решительное послание". Она отметила, что данное "решительное послание" будет адресовано и главе МИД Украине, который, как ожидается, присоединится к обсуждению в ходе одной из сессий в среду. При этом, перечисляя темы для обсуждения, глава МИД Японии уделила особое внимание палестино-израильскому конфликту, Украина же была упомянута как "другая важная тема, по которой неоднократно велось обсуждение". Интерес журналистов в ходе пресс-конференции был также сфокусирован на ситуации вокруг сектора Газа. Четыре из пяти вопросов были посвящены именно данной проблеме. Еще один вопрос касался запланированной на завтра сессии с участием глав МИД стран Центральной Азии. Позже во вторник главы МИД стран "семерки" и глава дипломатии ЕС начнут вторую в этом году очную встречу в Японии и первую на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи станут ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.

https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html

https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html

украина

япония

центральная азия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, япония, ёко камикава, g7, центральная азия