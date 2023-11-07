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Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/sponiya-1907832940.html
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине
Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:30
2023-11-07T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
япония
ёко камикава
g7
центральная азия
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ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо интересовались оценкой японским правительством событий в секторе Газа, а также запланированной на среду сессией с участием представителей государств Центральной Азии. В начале пресс-конференции Ёко Камикава подчеркнула, что "на фоне усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке" считает "важным, чтобы страны "большой семерки" вновь продемонстрировали свое единство по поддержке Украины, продолжению санкционного давления против России, а также направили миру решительное послание". Она отметила, что данное "решительное послание" будет адресовано и главе МИД Украине, который, как ожидается, присоединится к обсуждению в ходе одной из сессий в среду. При этом, перечисляя темы для обсуждения, глава МИД Японии уделила особое внимание палестино-израильскому конфликту, Украина же была упомянута как "другая важная тема, по которой неоднократно велось обсуждение". Интерес журналистов в ходе пресс-конференции был также сфокусирован на ситуации вокруг сектора Газа. Четыре из пяти вопросов были посвящены именно данной проблеме. Еще один вопрос касался запланированной на завтра сессии с участием глав МИД стран Центральной Азии. Позже во вторник главы МИД стран "семерки" и глава дипломатии ЕС начнут вторую в этом году очную встречу в Японии и первую на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи станут ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html
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в мире, украина, япония, ёко камикава, g7, центральная азия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония, Ёко Камикава, G7, Центральная Азия
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине

Журналисты не задали главе МИД Японии Камикаве ни одного вопроса об Украине

© AP Photo / Eugene HoshikoГлава МИД Японии Ёко Камикава
Глава МИД Японии Ёко Камикава - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Глава МИД Японии Ёко Камикава. Архивное фото
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ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо интересовались оценкой японским правительством событий в секторе Газа, а также запланированной на среду сессией с участием представителей государств Центральной Азии.
В начале пресс-конференции Ёко Камикава подчеркнула, что "на фоне усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке" считает "важным, чтобы страны "большой семерки" вновь продемонстрировали свое единство по поддержке Украины, продолжению санкционного давления против России, а также направили миру решительное послание". Она отметила, что данное "решительное послание" будет адресовано и главе МИД Украине, который, как ожидается, присоединится к обсуждению в ходе одной из сессий в среду.
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При этом, перечисляя темы для обсуждения, глава МИД Японии уделила особое внимание палестино-израильскому конфликту, Украина же была упомянута как "другая важная тема, по которой неоднократно велось обсуждение".
Интерес журналистов в ходе пресс-конференции был также сфокусирован на ситуации вокруг сектора Газа. Четыре из пяти вопросов были посвящены именно данной проблеме. Еще один вопрос касался запланированной на завтра сессии с участием глав МИД стран Центральной Азии.
Позже во вторник главы МИД стран "семерки" и глава дипломатии ЕС начнут вторую в этом году очную встречу в Японии и первую на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи станут ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯпонияЁко КамикаваG7Центральная Азия
 
 
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