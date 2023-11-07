https://ria.ru/20231107/sponiya-1907832940.html
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине - РИА Новости, 07.11.2023
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине
Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:30
2023-11-07T10:30
2023-11-07T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
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центральная азия
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ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо интересовались оценкой японским правительством событий в секторе Газа, а также запланированной на среду сессией с участием представителей государств Центральной Азии. В начале пресс-конференции Ёко Камикава подчеркнула, что "на фоне усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке" считает "важным, чтобы страны "большой семерки" вновь продемонстрировали свое единство по поддержке Украины, продолжению санкционного давления против России, а также направили миру решительное послание". Она отметила, что данное "решительное послание" будет адресовано и главе МИД Украине, который, как ожидается, присоединится к обсуждению в ходе одной из сессий в среду. При этом, перечисляя темы для обсуждения, глава МИД Японии уделила особое внимание палестино-израильскому конфликту, Украина же была упомянута как "другая важная тема, по которой неоднократно велось обсуждение". Интерес журналистов в ходе пресс-конференции был также сфокусирован на ситуации вокруг сектора Газа. Четыре из пяти вопросов были посвящены именно данной проблеме. Еще один вопрос касался запланированной на завтра сессии с участием глав МИД стран Центральной Азии. Позже во вторник главы МИД стран "семерки" и глава дипломатии ЕС начнут вторую в этом году очную встречу в Японии и первую на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи станут ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, япония, ёко камикава, g7, центральная азия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония, Ёко Камикава, G7, Центральная Азия
Журналисты перед G7 не задали главе МИД Японии ни одного вопроса об Украине
Журналисты не задали главе МИД Японии Камикаве ни одного вопроса об Украине
ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Журналисты в ходе пресс-конференции главы МИД Японии в преддверии министерской встречи G7 в Токио не задали ни одного вопроса об Украине, зато живо интересовались оценкой японским правительством событий в секторе Газа, а также запланированной на среду сессией с участием представителей государств Центральной Азии.
В начале пресс-конференции Ёко Камикава
подчеркнула, что "на фоне усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке" считает "важным, чтобы страны "большой семерки" вновь продемонстрировали свое единство по поддержке Украины, продолжению санкционного давления против России
, а также направили миру решительное послание". Она отметила, что данное "решительное послание" будет адресовано и главе МИД Украине, который, как ожидается, присоединится к обсуждению в ходе одной из сессий в среду.
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При этом, перечисляя темы для обсуждения, глава МИД Японии уделила особое внимание палестино-израильскому конфликту, Украина же была упомянута как "другая важная тема, по которой неоднократно велось обсуждение".
Интерес журналистов в ходе пресс-конференции был также сфокусирован на ситуации вокруг сектора Газа. Четыре из пяти вопросов были посвящены именно данной проблеме. Еще один вопрос касался запланированной на завтра сессии с участием глав МИД стран Центральной Азии.
Позже во вторник главы МИД стран "семерки" и глава дипломатии ЕС
начнут вторую в этом году очную встречу в Японии и первую на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи станут ситуация на Ближнем Востоке
, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
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