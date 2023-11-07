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Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи - РИА Новости, 07.11.2023
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Надежные люди
 
17:38 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907975455.html
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи - РИА Новости, 07.11.2023
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
Жители Южно-Сахалинска отправили книги, теплые вещи и спортивную одежду в гуманитарный центр подшефного Шахтерска в ДНР, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:38
2023-11-07T17:38
надежные люди
сахалин
южно-сахалинск
донецкая народная республика
молодая гвардия единой россии
мгер
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Жители Южно-Сахалинска отправили книги, теплые вещи и спортивную одежду в гуманитарный центр подшефного Шахтерска в ДНР, сообщила РИА Новости руководитель сахалинского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Елена Красильникова. Сахалинская область помогает Шахтерску в ДНР уже больше года, за это время жители региона помогали восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру подшефной территории. Ежемесячно в Шахтерск направляется по 40 тонн гуманитарного груза, собирают его жители области, волонтеры МГЕР и меценаты. "Очередной груз, теперь уже в гуманитарный центр, направлен из Южно-Сахалинска 7 ноября. Это книги в местные библиотеки, теплые вещи в пункты временного размещения, спортивная одежда. В данный момент уже происходит комплектация нового, очередного груза. Будут доставлены сладкие подарки нуждающимся детям, канцелярия в школы, теплая одежда", - рассказала Красильникова. Сахалинские общественники постоянно присутствуют в городе, волонтеры помогают маломобильным гражданам в ремонте по дому, доставке продуктов, сопровождению в поликлинику. Участникам спецоперации волонтеры доставляют адресные посылки и приветы от родных с Сахалина и Курил. "Работы много, очень хочется все успеть. Особенно приятно, как шахтерцы удивляются, когда узнают, откуда мы приехали. Они и про регион-то наш поначалу не знали, а когда узнают, что между нашими городами более 8000 километров, у них шок. Ну, а мы то по-другому и не можем, страна-то одна и каждый в ответе за будущее", - пояснил сахалинский волонтер Юрий Маковенко.
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907910173.html
https://ria.ru/20231107/oberegi-1907870686.html
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сахалин, южно-сахалинск, донецкая народная республика, молодая гвардия единой россии, мгер
Надежные люди, Сахалин, Южно-Сахалинск, Донецкая Народная Республика, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи

Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи

© Фото предоставлено Сахалинским региональным отделением "Молодой Гвардии Единой России"Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
© Фото предоставлено Сахалинским региональным отделением "Молодой Гвардии Единой России"
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Жители Южно-Сахалинска отправили книги, теплые вещи и спортивную одежду в гуманитарный центр подшефного Шахтерска в ДНР, сообщила РИА Новости руководитель сахалинского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Елена Красильникова.
Сахалинская область помогает Шахтерску в ДНР уже больше года, за это время жители региона помогали восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру подшефной территории. Ежемесячно в Шахтерск направляется по 40 тонн гуманитарного груза, собирают его жители области, волонтеры МГЕР и меценаты.
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"Очередной груз, теперь уже в гуманитарный центр, направлен из Южно-Сахалинска 7 ноября. Это книги в местные библиотеки, теплые вещи в пункты временного размещения, спортивная одежда. В данный момент уже происходит комплектация нового, очередного груза. Будут доставлены сладкие подарки нуждающимся детям, канцелярия в школы, теплая одежда", - рассказала Красильникова.
Сахалинские общественники постоянно присутствуют в городе, волонтеры помогают маломобильным гражданам в ремонте по дому, доставке продуктов, сопровождению в поликлинику. Участникам спецоперации волонтеры доставляют адресные посылки и приветы от родных с Сахалина и Курил.
"Работы много, очень хочется все успеть. Особенно приятно, как шахтерцы удивляются, когда узнают, откуда мы приехали. Они и про регион-то наш поначалу не знали, а когда узнают, что между нашими городами более 8000 километров, у них шок. Ну, а мы то по-другому и не можем, страна-то одна и каждый в ответе за будущее", - пояснил сахалинский волонтер Юрий Маковенко.
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Надежные людиСахалинЮжно-СахалинскДонецкая Народная РеспубликаМолодая гвардия Единой РоссииМГЕР
 
 
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