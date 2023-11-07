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Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении

Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.11.2023

Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, поражены гаубица "Мста-Б" и... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:32

2023-11-07T14:32

2023-11-07T14:37

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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