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Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 07.11.2023 (обновлено: 14:37 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907903514.html
Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, поражены гаубица "Мста-Б" и... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:32
2023-11-07T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Безопасность
Киев потерял до 55 военных на Херсонском направлении

МО: Киев потерял до 55 военных и технику на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2023Посмотреть
 
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