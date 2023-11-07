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Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 07.11.2023
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T06:20
2023-11-07T06:20
2023-11-07T06:20
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака, сообщили в Минобороны РФ. "Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении военного ведомства. Уточняется, что штурмовое подразделение также отбило контратаку противника на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" против наступающих украинских военных.
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику на опорном пункте ВСУ у Артемовска
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака, сообщили в Минобороны РФ.
"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении военного ведомства.
Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении
Уточняется, что штурмовое подразделение также отбило контратаку противника на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" против наступающих украинских военных.