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Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907809794.html
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 07.11.2023
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T06:20
2023-11-07T06:20
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака, сообщили в Минобороны РФ. "Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении военного ведомства. Уточняется, что штурмовое подразделение также отбило контратаку противника на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" против наступающих украинских военных.
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907806103.html
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска

Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику на опорном пункте ВСУ у Артемовска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака, сообщили в Минобороны РФ.
"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Уточняется, что штурмовое подразделение также отбило контратаку противника на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" против наступающих украинских военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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