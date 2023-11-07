https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html

Ингушетия будет развивать сотрудничество с Самарской областью

Ингушетия будет развивать сотрудничество с Самарской областью - РИА Новости, 07.11.2023

Ингушетия будет развивать сотрудничество с Самарской областью

Власти Ингушетии намерены развивать сотрудничество с Самарской областью, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, образования и науки, сообщил глава... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:12

2023-11-07T16:12

2023-11-07T16:12

республика ингушетия

самарская область

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

дмитрий азаров

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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены развивать сотрудничество с Самарской областью, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, образования и науки, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. Калиматов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели рабочую встречу, во время которой обсудили вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. "Самарская область и Республика Ингушетия будут развивать сотрудничество. Вместе с коллегой, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы отработали хорошие перспективные направления в агропромышленном комплексе, образовании и науке, здравоохранении и культуре", - написал Калиматов.Он напомнил, что уже сейчас регионы связаны системой экономических взаимоотношений, партнерством между предприятиями. Импульс им придало и открытие прямого регулярного авиасообщения между Самарской областью и Ингушетией, что также способствовало оживлению туристического взаимодействия. Кроме того, действует соглашение между Ингушским госуниверситетом и Самарским государственным техническим университетом о сотрудничестве, в том числе по подготовке инженеров. Тесные связи также налажены в сфере культуры. "Нам также интересен опыт по реализации в Самарской области технопарка "Жигулевская долина" и другие проекты. Кроме того, активное взаимодействие с АвтоВАЗом позволило нам направить первую группу ребят на высокооплачиваемую работу на крупнейшем российском предприятии. А в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже им. Т.Х. Цурова идет целевая подготовка рабочих кадров для следующей отправки", - отметил глава Ингушетии. В пресс-службе руководителя региона добавили, что на встрече также обсуждался вопрос по развитию сотрудничества в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", который объединяет вузы и научные школы шести регионов страны. Деятельность центра сосредоточена на развитии таких направлений, как двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии. "Уверен, деятельность научно-образовательного центра может стать интересной для университетов Ингушетии, для республики в целом", - заявил Азаров.

https://ria.ru/20231103/radiostantsii-1907302239.html

https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html

самарская область

республика ингушетия

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самарская область, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, дмитрий азаров