Ингушетия будет развивать сотрудничество с Самарской областью
Калиматов: Ингушетия будет развивать сотрудничество с Самарской областью
Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены развивать сотрудничество с Самарской областью, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, образования и науки, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
Калиматов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели рабочую встречу, во время которой обсудили вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами.
"Самарская область и Республика Ингушетия будут развивать сотрудничество. Вместе с коллегой, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы отработали хорошие перспективные направления в агропромышленном комплексе, образовании и науке, здравоохранении и культуре", - написал Калиматов.
Он напомнил, что уже сейчас регионы связаны системой экономических взаимоотношений, партнерством между предприятиями. Импульс им придало и открытие прямого регулярного авиасообщения между Самарской областью и Ингушетией, что также способствовало оживлению туристического взаимодействия.
Кроме того, действует соглашение между Ингушским госуниверситетом и Самарским государственным техническим университетом о сотрудничестве, в том числе по подготовке инженеров. Тесные связи также налажены в сфере культуры.
"Нам также интересен опыт по реализации в Самарской области технопарка "Жигулевская долина" и другие проекты. Кроме того, активное взаимодействие с АвтоВАЗом позволило нам направить первую группу ребят на высокооплачиваемую работу на крупнейшем российском предприятии. А в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже им. Т.Х. Цурова идет целевая подготовка рабочих кадров для следующей отправки", - отметил глава Ингушетии.
В пресс-службе руководителя региона добавили, что на встрече также обсуждался вопрос по развитию сотрудничества в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", который объединяет вузы и научные школы шести регионов страны.
Деятельность центра сосредоточена на развитии таких направлений, как двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии. "Уверен, деятельность научно-образовательного центра может стать интересной для университетов Ингушетии, для республики в целом", - заявил Азаров.