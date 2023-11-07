https://ria.ru/20231107/sng-1907932640.html
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ
Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:50
2023-11-07T15:50
2023-11-07T16:20
россия
снг
безопасность
николай патрушев
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Восьмого ноября в Москве пройдет ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. Планируется обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается. что во встрече примет участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.При этом, как сообщила ранее пресс-секретарь секретаря совбеза Армении Армена Григоряна, армянского представителя в Москве завтра не будет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, снг, безопасность, николай патрушев, москва
Россия, СНГ, Безопасность, Николай Патрушев, Москва
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ
Патрушев обсудит с секретарями Совбезов стран СНГ безопасность Содружества
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Восьмого ноября в Москве пройдет ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. Планируется обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается. что во встрече примет участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
При этом, как сообщила ранее пресс-секретарь секретаря совбеза Армении
Армена Григоряна, армянского представителя в Москве завтра не будет.
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы сотрудничества со странами СНГ