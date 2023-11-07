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Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
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15:50 07.11.2023 (обновлено: 16:20 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/sng-1907932640.html
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ
Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:50
2023-11-07T16:20
россия
снг
безопасность
николай патрушев
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Восьмого ноября в Москве пройдет ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. Планируется обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается. что во встрече примет участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.При этом, как сообщила ранее пресс-секретарь секретаря совбеза Армении Армена Григоряна, армянского представителя в Москве завтра не будет.
https://ria.ru/20220929/sng-1820449600.html
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россия, снг, безопасность, николай патрушев, москва
Россия, СНГ, Безопасность, Николай Патрушев, Москва
Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ

Патрушев обсудит с секретарями Совбезов стран СНГ безопасность Содружества

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Восьмого ноября в Москве пройдет ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. Планируется обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается. что во встрече примет участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
При этом, как сообщила ранее пресс-секретарь секретаря совбеза Армении Армена Григоряна, армянского представителя в Москве завтра не будет.
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РоссияСНГБезопасностьНиколай ПатрушевМосква
 
 
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