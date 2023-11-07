https://ria.ru/20231107/sng-1907932640.html

Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ

Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ - РИА Новости, 07.11.2023

Патрушев обсудит с другими секретарями Совбезов безопасность стран СНГ

Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:50

2023-11-07T15:50

2023-11-07T16:20

россия

снг

безопасность

николай патрушев

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ в среду в Москве обсудят вопросы безопасности Содружества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Восьмого ноября в Москве пройдет ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. Планируется обсуждение актуальных проблем региональной безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств, а также вопросов практического взаимодействия стран в двусторонних и многосторонних форматах в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается. что во встрече примет участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.При этом, как сообщила ранее пресс-секретарь секретаря совбеза Армении Армена Григоряна, армянского представителя в Москве завтра не будет.

https://ria.ru/20220929/sng-1820449600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, снг, безопасность, николай патрушев, москва