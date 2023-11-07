https://ria.ru/20231107/shveytsariya-1908032049.html

В Швейцарии поддержали поправку к закону об оружии, не применимую к Украине

В Швейцарии поддержали поправку к закону об оружии, не применимую к Украине - РИА Новости, 07.11.2023

В Швейцарии поддержали поправку к закону об оружии, не применимую к Украине

Комиссия по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала за поправку, направленную на предложенное комиссией сената смягчение закона... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:56

2023-11-07T21:56

2023-11-07T23:45

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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала за поправку, направленную на предложенное комиссией сената смягчение закона об экспорте оружия (LFMG), но которая не сможет применяться к Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны. В мае комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) Швейцарии предложила внести новую статью 22b в закон о военной технике, позволяющую правительству страны отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. "Комиссия по политике безопасности Национального совета хотела бы предоставить Федеральному совету определенную свободу действий, с тем чтобы он мог адаптировать политику Швейцарии в отношении экспорта военной техники в соответствии с меняющейся ситуацией в области внешней политики и политики безопасности", - сказано в документе. Предложение было принято 14 голосами против девяти при одном воздержавшемся. Это предложение еще предстоит вынести на голосование в парламенте в зимнюю сессию с 4 по 22 декабря. "(Оппозиция - ред.) подчеркивает, что, по ее мнению, планируемое изменение LFMG ничего не меняет, поскольку международное право по-прежнему не позволяет нейтральной Швейцарии напрямую поставлять военную технику Украине, не нарушая принцип равного обращения", - добавляет пресс-служба парламента. По мнению большинства депутатов, поддержавших эту поправку, такое изменение закона должно, в частности, позволить лучше учесть необходимость поддержания в Швейцарии промышленного потенциала, соответствующего потребностям ее обороны, и "доказать на международном уровне, что Швейцария является надежным партнером". Если парламент Швейцарии примет это предложение, как того желает Федеральный совет, Берн сможет отступить от критериев, изложенных в статье 22a закона о военной технике в случае "исключительных обстоятельств" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности". Тем не менее конституция Швейцарии предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета. Статья 22a закона о военном имуществе в настоящее время запрещает Швейцарии экспортировать оружие в страны, участвующие в войне, или нарушающие права человека, или если существует риск того, что это оружие будет использовано против гражданского населения, или если существует риск того, что это оружие в конечном итоге будут передано в "нежелательную страну". В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231105/vsu-1907549029.html

https://ria.ru/20230922/ekonomika-1898036381.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html

https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html

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