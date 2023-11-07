https://ria.ru/20231107/shtayn-1907824821.html

СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии

СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии - РИА Новости, 07.11.2023

СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии

Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:53

2023-11-07T09:53

2023-11-07T09:53

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство о заочном аресте Штейн Л.П.", - сообщила собеседница агентства. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. Для Штейн это не первые проблемы с законом: Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил ей год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. Впоследствии, в 2022 году, Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.

https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231030/1906175586.html

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