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СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии - РИА Новости, 07.11.2023
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09:53 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/shtayn-1907824821.html
СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии
СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии - РИА Новости, 07.11.2023
СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии
Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:53
2023-11-07T09:53
происшествия
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россия
швейцария
следственный комитет россии (ск рф)
pussy riot
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство о заочном аресте Штейн Л.П.", - сообщила собеседница агентства. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. Для Штейн это не первые проблемы с законом: Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил ей год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. Впоследствии, в 2022 году, Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html
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происшествия, москва, россия, швейцария, следственный комитет россии (ск рф), pussy riot
Происшествия, Москва, Россия, Швейцария, Следственный комитет России (СК РФ), Pussy Riot
СК запросил заочный арест Люси Штейн за фейки об армии

Следствие запросило заочный арест Люси Штейн за фейки об армии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Басманного суда города Москвы
Здание Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Басманного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Штейн Л.П.", - сообщила собеседница агентства. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года.
Издатель Медиазоны** Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
3 ноября, 10:01
Для Штейн это не первые проблемы с законом: Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил ей год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
Впоследствии, в 2022 году, Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Дезинформация и фейки – мощное оружие в современных войнах - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Дезинформация и фейки – мощное оружие в современных войнах
30 октября, 14:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияШвейцарияСледственный комитет России (СК РФ)Pussy Riot
 
 
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