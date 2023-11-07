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Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо
Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо - РИА Новости, 07.11.2023
Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:35
2023-11-07T17:35
2023-11-07T20:50
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Благодарю за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике", – цитируется в сообщении Шойгу.В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об "укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны".Министр обороны РФ отметил, что "российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику".Шойгу также поздравил коллегу с присвоением очередного воинского звания бригадного генерала: "Пусть это будет не последним званием в Вашей военной биографии"."Спасибо за то, что нашли время, чтобы со мной сегодня встретиться. Также я хотел бы передать приветственные слова от нашего главы государства. Это для нас огромная честь, и мы ценим наше партнерство. Переговоры, которые мы сейчас проводим, являются настоящей практической фазой", - цитируется в сообщении Кулибали.
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
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буркина-фасо, россия, сергей шойгу, политика, в мире
Буркина-Фасо, Россия, Сергей Шойгу, Политика, В мире
Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо
МО: Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо Кулибали
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали, сообщили во вторник в пресс-службе
Минобороны РФ.
"Благодарю за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике", – цитируется в сообщении Шойгу.
В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об "укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны".
Министр обороны РФ отметил, что "российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику".
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Шойгу также поздравил коллегу с присвоением очередного воинского звания бригадного генерала: "Пусть это будет не последним званием в Вашей военной биографии".
"Спасибо за то, что нашли время, чтобы со мной сегодня встретиться. Также я хотел бы передать приветственные слова от нашего главы государства. Это для нас огромная честь, и мы ценим наше партнерство. Переговоры, которые мы сейчас проводим, являются настоящей практической фазой", - цитируется в сообщении Кулибали.
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