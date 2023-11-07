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Россия отвергает диктат и давление со стороны США, заявил Шойгу
Россия отвергает диктат и давление со стороны США, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.11.2023
Россия отвергает диктат и давление со стороны США, заявил Шойгу
Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:54
2023-11-07T13:54
2023-11-07T17:45
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения", - сказал Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве. Министр предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях. При этом он отметил, что "Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны". "Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу. По его словам, "Республика Никарагуа со времен Сандинистского фронта национального освобождения является одним из основных стратегических партнеров России в Латинской Америке".
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никарагуа, сергей шойгу, сша, в мире
Никарагуа, Сергей Шойгу, США, В мире
Россия отвергает диктат и давление со стороны США, заявил Шойгу
Шойгу: Россия и Никарагуа будут противодействовать шантажу и угрозам США
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения", - сказал Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве
.
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Министр предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях.
При этом он отметил, что "Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны".
"Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу.
По его словам, "Республика Никарагуа со времен Сандинистского фронта национального освобождения является одним из основных стратегических партнеров России в Латинской Америке".
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