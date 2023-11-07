https://ria.ru/20231107/samara-1907926459.html

Парад в память о событиях ВОВ вновь прошел в Самаре

Парад в память о событиях ВОВ вновь прошел в Самаре - РИА Новости, 07.11.2023

Парад в память о событиях ВОВ вновь прошел в Самаре

В Самаре в 13 раз прошел всероссийский патриотический Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:38

2023-11-07T15:38

2023-11-07T15:38

самарская область

владимир мединский

дмитрий азаров

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Самаре в 13 раз прошел всероссийский патриотический Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Участие в мероприятии приняли представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, в том числе юнармейцы из Снежного – города-побратима Самарской области, чьи отцы сегодня отстаивают свободу и независимость в зоне специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении. Основная тема Парада Памяти 2023 года – "Герои и подвиги" – объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В прохождении парадных расчетов было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны. Почти семь тысяч человек прошли торжественным маршем по площади Куйбышева. В составе 125 расчетов – представители подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов. Ежегодно по итогам мероприятия все участники парадного прохождения награждаются памятными знаками "В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года", отметили в пресс-службе. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам, отметил, что 7 ноября – это годовщина особенного, памятного события. "Это день, который стал символом мужества, единства и твердости духа нашего народа перед лицом смертельной опасности. Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и в целом – в ходе Великой Отечественной войны. В самые трудные месяцы войны он продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной Армии, основанную на беззаветной любви к Родине, гранитной твердости характера, яром неприятии нацизма. В этот день в 1941-м году именно Парад в запасной столице – Куйбышеве – был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт. И работники предприятий, которые обеспечивали Победу в тылу, приближая ее у заводских станков", – цитирует пресс-служба слова Азарова. Глава региона подчеркнул, что в каждой семье есть свои герои. И потому тема Парада "Герои и подвиги" живо откликается в сердце каждого. "Сегодня на каждом из нас лежит особая ответственность. Фронт пролегает не только за тысячи километров. Он пролегает и здесь, через каждого из нас. Не получая результата на полях сражений, враг стремится сломить нас изнутри – разрушить нашу веру и единство. Не гнушается самыми грязными методами, пытаясь ослабить нашу экономику, отменить культуру, посеять рознь между народами, завладеть умами наших детей, подчинить их своему порядку, своим фальшивым ценностям. И потому сегодня особенно важно сохранять народное единство", – подчеркнул губернатор. По информации пресс-службы, свое приветствие в адрес участников мероприятия направил помощник президента России Владимир Мединский. "Это памятное событие в решающие для всей страны дни Московской битвы укрепило боевой дух воинов Красной Армии и всего нашего народа. Парад вызывает большой отклик у всех, кто чтит и помнит историю. Сегодня, когда наша история вновь увидела яркие примеры самоотверженности и отваги современных Героев, сохранить нить преемственности нравственных ориентиров особенно важно. Проведение Парада Памяти в Самаре – не только вклад в сохранение исторической памяти, но и наша дань благодарности всем Героям нашей страны. Пусть память о подвигах защитников Отечества всех времен всегда будет для вас источником силы, духа и мужества", говорится в письме. Губернатор поблагодарил всех защитников Родины, тех, кто оказывает поддержку Армии и жителям новых территорий, честно трудится, вкладывая душу в любимое дело, хранит мир и согласие на родной земле. "Мы вместе продолжим стоять за правое дело. Поколением победителей нам завещаны мужество и стойкость, беззаветная преданность и любовь к родной земле, ответственность за судьбу Отечества. А значит – враг будет разбит! Победа будет за нами", – заявил Азаров.

https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906282672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231027/aeroport-1905671584.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, владимир мединский, дмитрий азаров