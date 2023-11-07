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Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой - РИА Новости, 07.11.2023
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой
Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:42
2023-11-07T17:42
2023-11-07T17:42
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным ведомства, в дежурную часть аэропорта Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу Китайской Народной Республики в Москву. "Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. В ведомстве также добавили, что правонарушителем оказался пьяный 39-летний житель Свердловской области. Взрывных устройств у него не обнаружено. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), москва
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Москва
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой
В Москве задержали пьяного пассажира самолета из Гуанчжоу, заявившего о бомбе
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, в дежурную часть аэропорта Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу Китайской Народной Республики в Москву.
"Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
В ведомстве также добавили, что правонарушителем оказался пьяный 39-летний житель Свердловской области
. Взрывных устройств у него не обнаружено. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Полицейские проводят проверку.
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