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Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой - РИА Новости, 07.11.2023
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17:42 07.11.2023
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Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой - РИА Новости, 07.11.2023
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой
Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:42
2023-11-07T17:42
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным ведомства, в дежурную часть аэропорта Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу Китайской Народной Республики в Москву. "Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. В ведомстве также добавили, что правонарушителем оказался пьяный 39-летний житель Свердловской области. Взрывных устройств у него не обнаружено. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Полицейские проводят проверку.
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), москва
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Москва
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой

В Москве задержали пьяного пассажира самолета из Гуанчжоу, заявившего о бомбе

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, в дежурную часть аэропорта Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу Китайской Народной Республики в Москву.
"Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
В ведомстве также добавили, что правонарушителем оказался пьяный 39-летний житель Свердловской области. Взрывных устройств у него не обнаружено. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Полицейские проводят проверку.
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