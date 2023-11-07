https://ria.ru/20231107/pyanyy-1907976534.html

Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой

Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой - РИА Новости, 07.11.2023

Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой

Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:42

2023-11-07T17:42

2023-11-07T17:42

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Шереметьево привлекли к ответственности пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который ругался и заявил о бомбе под своей футболкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным ведомства, в дежурную часть аэропорта Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу Китайской Народной Республики в Москву. "Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. В ведомстве также добавили, что правонарушителем оказался пьяный 39-летний житель Свердловской области. Взрывных устройств у него не обнаружено. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), москва