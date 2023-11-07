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Путин обсудил с Белоусовым работу над проектом о технологической политике
Путин обсудил с Белоусовым работу над проектом о технологической политике - РИА Новости, 07.11.2023
Путин обсудил с Белоусовым работу над проектом о технологической политике
Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым попросил его не сдвигать сроки работы над законопроектом о технологической... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:37
2023-11-07T14:37
2023-11-07T14:37
андрей белоусов
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым попросил его не сдвигать сроки работы над законопроектом о технологической политике. Правительство в мае текущего года приняло Концепцию технологического развития и приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи этого документа. На встрече с главой государства Белоусов рассказал о ходе работы над законопроектом. "Очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь "вправо", - сказал Путин, выслушав доклад Белоусова.
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андрей белоусов, владимир путин, технологии, политика, россия
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Технологии, Политика, Россия
Путин обсудил с Белоусовым работу над проектом о технологической политике
Путин попросил не сдвигать сроки работы над проектом о технологической политике
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым попросил его не сдвигать сроки работы над законопроектом о технологической политике.
Правительство в мае текущего года приняло Концепцию технологического развития и приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи этого документа. На встрече с главой государства Белоусов рассказал о ходе работы над законопроектом.
"Очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь "вправо", - сказал Путин, выслушав доклад Белоусова.
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