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Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона
Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона - РИА Новости, 07.11.2023
Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона
Путевки из России в Египет и Таиланд подорожали за месяц на 12,5 и 16,9 процента соответственно, рассказали РИА Новости в АТОР. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:50
2023-11-07T16:50
2023-11-07T16:50
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египет
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артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Путевки из России в Египет и Таиланд подорожали за месяц на 12,5 и 16,9 процента соответственно, рассказали РИА Новости в АТОР.Средний чек на путевки в Египет в ноябре составил 228,5 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 12,5 процента, а в Таиланд — 214 тысяч рублей, что на 16,9 процента выше, чем в октябре.Вице-президент ассоциации Артур Мурадян пояснил РИА Новости, что это связано с сезонным колебанием цен и началом высокого туристического сезона в этих странах.В АТОР также рассказали, что в ноябре 83 процента всех путевок продаются в пять стран — Египет, Арабские Эмираты, Турцию, Таиланд и Россию. Причем там отметили, что доля отечественных курортов растет, а Турции — падает. Вместе со снижением спроса по некоторым направлениям падают и цены. Так, туры в Турцию в ноябре подешевели на 30 процентов, средний чек составил 126 тысяч рублей. Связано это с тем, что высокий сезон в стране завершен. Заметно отсутствие роста цен и на курорты ОАЭ: средний чек составляет 250 тысяч рублей, что на 1,5 процента меньше, чем в октябре. "Незначительное снижение произошло за счет сокращения продолжительности отдыха в Эмиратах, но значимый рост отсутствует и-за расширения предложения", — пояснили в АТОР.
https://ria.ru/20231107/egipet-1907839014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, новости - туризм, египет, таиланд, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Таиланд, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона
АТОР: перед высоким сезоном туры в Египет и Таиланд подорожали