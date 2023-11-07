https://ria.ru/20231107/puteshestviya-1907919151.html

Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона

Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона - РИА Новости, 07.11.2023

Туры в Египет и Таиланд подорожали в преддверии высокого сезона

Путевки из России в Египет и Таиланд подорожали за месяц на 12,5 и 16,9 процента соответственно, рассказали РИА Новости в АТОР. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:50

2023-11-07T16:50

2023-11-07T16:50

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египет

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артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Путевки из России в Египет и Таиланд подорожали за месяц на 12,5 и 16,9 процента соответственно, рассказали РИА Новости в АТОР.Средний чек на путевки в Египет в ноябре составил 228,5 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 12,5 процента, а в Таиланд — 214 тысяч рублей, что на 16,9 процента выше, чем в октябре.Вице-президент ассоциации Артур Мурадян пояснил РИА Новости, что это связано с сезонным колебанием цен и началом высокого туристического сезона в этих странах.В АТОР также рассказали, что в ноябре 83 процента всех путевок продаются в пять стран — Египет, Арабские Эмираты, Турцию, Таиланд и Россию. Причем там отметили, что доля отечественных курортов растет, а Турции — падает. Вместе со снижением спроса по некоторым направлениям падают и цены. Так, туры в Турцию в ноябре подешевели на 30 процентов, средний чек составил 126 тысяч рублей. Связано это с тем, что высокий сезон в стране завершен. Заметно отсутствие роста цен и на курорты ОАЭ: средний чек составляет 250 тысяч рублей, что на 1,5 процента меньше, чем в октябре. "Незначительное снижение произошло за счет сокращения продолжительности отдыха в Эмиратах, но значимый рост отсутствует и-за расширения предложения", — пояснили в АТОР.

https://ria.ru/20231107/egipet-1907839014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, таиланд, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)