https://ria.ru/20231107/proizvodstvo-1907978732.html

Костромская область по итогам 2023 года произведет более миллиарда яиц

Костромская область по итогам 2023 года произведет более миллиарда яиц - РИА Новости, 07.11.2023

Костромская область по итогам 2023 года произведет более миллиарда яиц

Производство яиц в Костромской области в 2023 году выросло на 5%, предположительно, по итогам года регион произведет более миллиарда яиц, сообщает областная... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:50

2023-11-07T17:50

2023-11-07T17:50

костромская область

костромская область

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КОСТРОМА, 7 ноя – РИА Новости. Производство яиц в Костромской области в 2023 году выросло на 5%, предположительно, по итогам года регион произведет более миллиарда яиц, сообщает областная администрация. Сообщается, что птицеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Костромской области. На эти хозяйства приходится 45% общей выручки сельскохозяйственных организаций региона. На территории региона действует семь птицефабрик яичного направления и одна бройлерная. Лидером по производству яиц является АО "Галичское по птицеводству". "Мы должны четко понимать, что от качества работы этого направления в сельском хозяйстве зависит не только продовольственная безопасность, но и стоимость продукции, ее доступность для тех категорий граждан, у которых нет высоких доходов", - отметил на еженедельном совещании губернатор региона Сергей Ситников. C 2015 года поголовье птицы во всех категориях хозяйств в регионе увеличилось на 6%. Несмотря на вспышки птичьего гриппа на двух птицефабриках, снижения производственных показателей в Костромской области удалось избежать. "По состоянию на 1 октября 2023 года, производство яйца возросло на 5% по сравнению с прошлым годом, что позволяет спрогнозировать достижение показателя в 1 миллиард яиц по итогам года", - информирует администрация Костромской области. По данным обладминистрации, сегодня регион производит яиц в три раза больше собственной потребности. Среди 18 субъектов ЦФО на протяжении ряда лет Костромская область занимает четвертое место в рейтинге по производству яйца. Уверенному развитию птицеводства способствует активная поддержка отрасли. В рамках задач по обеспечению продовольственной безопасности, которые ставит Сергей Ситников, производителям представляются субсидии, в частности, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, закупку племенного молодняка сельскохозяйственной птицы, возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. С 2015 года отрасль птицеводства получила в виде мер поддержки 160 миллионов рублей, подчеркивает областная администрация. "Кроме того, за восемь лет хозяйствами вложено более 2 миллиардов рублей инвестиций, которые направлены на модернизацию производства, строительство и реконструкцию объектов, приобретение техники и оборудования, племенного молодняка для повышения генетического потенциала", - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что на особом контроле находятся мероприятия по предотвращению заноса гриппа птиц.

https://ria.ru/20230913/passazhiroperevozki-1896105789.html

https://ria.ru/20230731/selkhozproduktsiya-1887385681.html

костромская область

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костромская область