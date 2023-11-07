Рейтинг@Mail.ru
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 07.11.2023 (обновлено: 13:23 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907873801.html
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее - РИА Новости, 07.11.2023
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее
Пожилой житель Свердловской области расстрелял своих взрослых сыновей, предположительно, из-за того, что те нигде не работали; после этого мужчина спрятался на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:08
2023-11-07T13:23
происшествия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907875083_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_9713fb45ba581357c4f9d96a5af5f077.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Пожилой житель Свердловской области расстрелял своих взрослых сыновей, предположительно, из-за того, что те нигде не работали; после этого мужчина спрятался на сеновале, а ружье засунул в собачью будку, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и СК. По информации СК, происшествие случилось в Слободо-Туринском районе вечером в понедельник. Пьяный 73-летний местный житель поругался со своими сыновьями, которые проживали вместе с ним. "На почве ссоры обвиняемый вооружился имевшимся у него огнестрельным оружием и произвел выстрел сначала в сына, 1977 года рождения, причинив ему ранение живота, а затем в сына, 1972 года рождения, ранив его в плечо. От полученного повреждения 45-летний потерпевший скончался на месте. Второй пострадавший скрылся от вооруженного отца", – говорится в сообщении СК. В дальнейшем выжившему сыну была оказана медпомощь, самого же отца силовики задержали на сеновале. Во дворе силовики обнаружили орудие преступления, которое было спрятано в пустующей собачьей будке. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы. "Трагедия разыгралась в этой семье на почве банального злоупотребления спиртным. Но, возможно, последствия для участников этой криминальной истории были бы не столь роковыми, если бы "под горячую руку" фигуранту не попался обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Этим орудием он и причинил смертельное ранение одному сыну и ранил другого. Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства появления этого "огнестрела" у пенсионера", – уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Что касается личностей пострадавших, то помимо проживания в одном селе, их объединяло также и то, что все они являются официально нигде не работающими. И если для 73-летнего пенсионера, подозреваемого, статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым "триггером" в этом ЧП", – добавил Горелых.
https://ria.ru/20230513/shved-1871449982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231101/ubiystvo-1906635669.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907875083_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_182245782e65f32556d51982d9b2a79a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее

На Урале мужчина расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее

© Фото : СУ СК РФ по Свердловской областиОрудие убийства, найденное у жителя Свердловской области, который расстрелял своих сыновей
Орудие убийства, найденное у жителя Свердловской области, который расстрелял своих сыновей - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : СУ СК РФ по Свердловской области
Орудие убийства, найденное у жителя Свердловской области, который расстрелял своих сыновей
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Пожилой житель Свердловской области расстрелял своих взрослых сыновей, предположительно, из-за того, что те нигде не работали; после этого мужчина спрятался на сеновале, а ружье засунул в собачью будку, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и СК.
По информации СК, происшествие случилось в Слободо-Туринском районе вечером в понедельник. Пьяный 73-летний местный житель поругался со своими сыновьями, которые проживали вместе с ним.
«
"На почве ссоры обвиняемый вооружился имевшимся у него огнестрельным оружием и произвел выстрел сначала в сына, 1977 года рождения, причинив ему ранение живота, а затем в сына, 1972 года рождения, ранив его в плечо. От полученного повреждения 45-летний потерпевший скончался на месте. Второй пострадавший скрылся от вооруженного отца", – говорится в сообщении СК.
Записка, найденная на месте преступления - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Швед заподозрил бывшую одноклассницу в связях с Россией и убил ее мать
13 мая, 01:28
В дальнейшем выжившему сыну была оказана медпомощь, самого же отца силовики задержали на сеновале. Во дворе силовики обнаружили орудие преступления, которое было спрятано в пустующей собачьей будке.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы.
"Трагедия разыгралась в этой семье на почве банального злоупотребления спиртным. Но, возможно, последствия для участников этой криминальной истории были бы не столь роковыми, если бы "под горячую руку" фигуранту не попался обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Этим орудием он и причинил смертельное ранение одному сыну и ранил другого. Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства появления этого "огнестрела" у пенсионера", – уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Что касается личностей пострадавших, то помимо проживания в одном селе, их объединяло также и то, что все они являются официально нигде не работающими. И если для 73-летнего пенсионера, подозреваемого, статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым "триггером" в этом ЧП", – добавил Горелых.
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Житель Подмосковья убил соседку после замечания о громкой музыке
1 ноября, 12:01
 
ПроисшествияСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала