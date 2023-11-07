https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907873801.html
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее - РИА Новости, 07.11.2023
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее
Пожилой житель Свердловской области расстрелял своих взрослых сыновей, предположительно, из-за того, что те нигде не работали; после этого мужчина спрятался на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:08
2023-11-07T13:08
2023-11-07T13:23
происшествия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Пожилой житель Свердловской области расстрелял своих взрослых сыновей, предположительно, из-за того, что те нигде не работали; после этого мужчина спрятался на сеновале, а ружье засунул в собачью будку, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и СК. По информации СК, происшествие случилось в Слободо-Туринском районе вечером в понедельник. Пьяный 73-летний местный житель поругался со своими сыновьями, которые проживали вместе с ним. "На почве ссоры обвиняемый вооружился имевшимся у него огнестрельным оружием и произвел выстрел сначала в сына, 1977 года рождения, причинив ему ранение живота, а затем в сына, 1972 года рождения, ранив его в плечо. От полученного повреждения 45-летний потерпевший скончался на месте. Второй пострадавший скрылся от вооруженного отца", – говорится в сообщении СК. В дальнейшем выжившему сыну была оказана медпомощь, самого же отца силовики задержали на сеновале. Во дворе силовики обнаружили орудие преступления, которое было спрятано в пустующей собачьей будке. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы. "Трагедия разыгралась в этой семье на почве банального злоупотребления спиртным. Но, возможно, последствия для участников этой криминальной истории были бы не столь роковыми, если бы "под горячую руку" фигуранту не попался обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Этим орудием он и причинил смертельное ранение одному сыну и ранил другого. Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства появления этого "огнестрела" у пенсионера", – уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Что касается личностей пострадавших, то помимо проживания в одном селе, их объединяло также и то, что все они являются официально нигде не работающими. И если для 73-летнего пенсионера, подозреваемого, статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым "триггером" в этом ЧП", – добавил Горелых.
https://ria.ru/20230513/shved-1871449982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231101/ubiystvo-1906635669.html
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происшествия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале пенсионер расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее
На Урале мужчина расстрелял взрослых сыновей за то, что сидели на его шее
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости.
Пожилой житель Свердловской области расстрелял своих взрослых сыновей, предположительно, из-за того, что те нигде не работали; после этого мужчина спрятался на сеновале, а ружье засунул в собачью будку, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и СК
.
По информации СК, происшествие случилось в Слободо-Туринском районе вечером в понедельник. Пьяный 73-летний местный житель поругался со своими сыновьями, которые проживали вместе с ним.
«
"На почве ссоры обвиняемый вооружился имевшимся у него огнестрельным оружием и произвел выстрел сначала в сына, 1977 года рождения, причинив ему ранение живота, а затем в сына, 1972 года рождения, ранив его в плечо. От полученного повреждения 45-летний потерпевший скончался на месте. Второй пострадавший скрылся от вооруженного отца", – говорится в сообщении СК.
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В дальнейшем выжившему сыну была оказана медпомощь, самого же отца силовики задержали на сеновале. Во дворе силовики обнаружили орудие преступления, которое было спрятано в пустующей собачьей будке.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы.
"Трагедия разыгралась в этой семье на почве банального злоупотребления спиртным. Но, возможно, последствия для участников этой криминальной истории были бы не столь роковыми, если бы "под горячую руку" фигуранту не попался обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Этим орудием он и причинил смертельное ранение одному сыну и ранил другого. Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства появления этого "огнестрела" у пенсионера", – уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
.
"Что касается личностей пострадавших, то помимо проживания в одном селе, их объединяло также и то, что все они являются официально нигде не работающими. И если для 73-летнего пенсионера, подозреваемого, статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым "триггером" в этом ЧП", – добавил Горелых.
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