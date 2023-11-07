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В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой - РИА Новости, 07.11.2023
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10:38 07.11.2023 (обновлено: 12:39 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907835400.html
В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой
В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой - РИА Новости, 07.11.2023
В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой
Незначительный крен выявлен у 16-этажного долгостроя на улице КИМ в Перми, угрозы обрушения нет, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:38
2023-11-07T12:39
жилье
пермь
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Незначительный крен выявлен у 16-этажного долгостроя на улице КИМ в Перми, угрозы обрушения нет, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. "Проектировщиком сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации. Крен незначительный. Риск обрушения здания отсутствует", - рассказали в ведомстве. Причины и степень этих изменений будут установлены при годовом мониторинге зданий и грунтов, добавили в минстрое. Согласно паспорту объекта, его начала строить на улице КИМ (микрорайон Рабочий посёлок) в первом квартале 2013 года инвестиционная компания "Город-Строй", планировалось закончить возведение многоэтажки в третьем квартале 2017 года. Однако сроки сдачи дома переносились, в 2019 году он попал в реестр проблемных долгостроев, в 2022 году было принято решение о выплате компенсаций несостоявшимся жильцам. По словам представителя регионального министерства, пока люди не начали получать выплаты: вопрос о компенсациях должен рассмотреть наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, процедура состоится до конца 2023 года. "После восстановлении прав граждан путем выплаты возмещений, земельный участок и объект незавершенного строительства будут переданы федеральному фонду для реализации на торгах", - пояснили в министерстве. Местные жители в соцсетях указывают на небольшое отклонение высотки в сторону, при этом рядом с многоэтажкой случались оползни в сторону расположенного вблизи лога (русло реки Ивы). По словам людей, три года назад здесь уже проводили работы по укреплению грунтов из-за "начавшихся подвижек".
https://realty.ria.ru/20230518/dolgostroy-1872700489.html
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жилье, пермь
Жилье, Пермь
В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой

В Перми накренился шестнадцатиэтажный дом-долгострой

© 59.RU/Тимофей КалмаковМногоэтажный дом-долгострой
Многоэтажный дом-долгострой
© 59.RU/Тимофей Калмаков
Многоэтажный дом-долгострой
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Незначительный крен выявлен у 16-этажного долгостроя на улице КИМ в Перми, угрозы обрушения нет, сообщили РИА Новости в краевом минстрое.
«
"Проектировщиком сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации. Крен незначительный. Риск обрушения здания отсутствует", - рассказали в ведомстве.
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Причины и степень этих изменений будут установлены при годовом мониторинге зданий и грунтов, добавили в минстрое.
© 59.RU/Тимофей КалмаковФото недостроенного 16-этажного дома на улице КИМ в Перми, размещенное на сайте 59.RU
Фото недостроенного 16-этажного дома на улице КИМ в Перми, размещенное на сайте 59.RU
© 59.RU/Тимофей Калмаков
Фото недостроенного 16-этажного дома на улице КИМ в Перми, размещенное на сайте 59.RU
Согласно паспорту объекта, его начала строить на улице КИМ (микрорайон Рабочий посёлок) в первом квартале 2013 года инвестиционная компания "Город-Строй", планировалось закончить возведение многоэтажки в третьем квартале 2017 года.
Однако сроки сдачи дома переносились, в 2019 году он попал в реестр проблемных долгостроев, в 2022 году было принято решение о выплате компенсаций несостоявшимся жильцам.
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По словам представителя регионального министерства, пока люди не начали получать выплаты: вопрос о компенсациях должен рассмотреть наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, процедура состоится до конца 2023 года.
"После восстановлении прав граждан путем выплаты возмещений, земельный участок и объект незавершенного строительства будут переданы федеральному фонду для реализации на торгах", - пояснили в министерстве.
Местные жители в соцсетях указывают на небольшое отклонение высотки в сторону, при этом рядом с многоэтажкой случались оползни в сторону расположенного вблизи лога (русло реки Ивы). По словам людей, три года назад здесь уже проводили работы по укреплению грунтов из-за "начавшихся подвижек".
 
ЖильеПермь
 
 
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