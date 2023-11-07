https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907835400.html

В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой

В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой - РИА Новости, 07.11.2023

В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой

Незначительный крен выявлен у 16-этажного долгостроя на улице КИМ в Перми, угрозы обрушения нет, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:38

2023-11-07T10:38

2023-11-07T12:39

жилье

пермь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907856074_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9ddc030bbaecfd3feaf88bddfc879165.jpg

ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Незначительный крен выявлен у 16-этажного долгостроя на улице КИМ в Перми, угрозы обрушения нет, сообщили РИА Новости в краевом минстрое. "Проектировщиком сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации. Крен незначительный. Риск обрушения здания отсутствует", - рассказали в ведомстве. Причины и степень этих изменений будут установлены при годовом мониторинге зданий и грунтов, добавили в минстрое. Согласно паспорту объекта, его начала строить на улице КИМ (микрорайон Рабочий посёлок) в первом квартале 2013 года инвестиционная компания "Город-Строй", планировалось закончить возведение многоэтажки в третьем квартале 2017 года. Однако сроки сдачи дома переносились, в 2019 году он попал в реестр проблемных долгостроев, в 2022 году было принято решение о выплате компенсаций несостоявшимся жильцам. По словам представителя регионального министерства, пока люди не начали получать выплаты: вопрос о компенсациях должен рассмотреть наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, процедура состоится до конца 2023 года. "После восстановлении прав граждан путем выплаты возмещений, земельный участок и объект незавершенного строительства будут переданы федеральному фонду для реализации на торгах", - пояснили в министерстве. Местные жители в соцсетях указывают на небольшое отклонение высотки в сторону, при этом рядом с многоэтажкой случались оползни в сторону расположенного вблизи лога (русло реки Ивы). По словам людей, три года назад здесь уже проводили работы по укреплению грунтов из-за "начавшихся подвижек".

https://realty.ria.ru/20230518/dolgostroy-1872700489.html

https://ria.ru/20231018/moskva-1903522915.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, пермь