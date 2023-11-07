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В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку - РИА Новости, 07.11.2023
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10:29 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907832499.html
В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку
В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку - РИА Новости, 07.11.2023
В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Пропавшую в понедельник девятилетнюю девочку ищут в Кирове, в поиске задействованы 50 волонтеров, а также сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:29
2023-11-07T10:29
происшествия
киров
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшую в понедельник девятилетнюю девочку ищут в Кирове, в поиске задействованы 50 волонтеров, а также сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области. Информация о пропаже ребенка была опубликована накануне вечером в местных соцсетях. Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома около 14 часов 6 ноября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. "Поиск продолжается. Всю ночь велись поиски, задействованы больше 50 человек-волонтеров. Поиски ведутся около места пропажи, расширяются по всему городу. В районе много заброшек, есть овраг. Они ночью осмотрены", - заявила агентству региональный представитель поискового отряда. По ее словам, "ребенок прекрасный, характеристики положительные, отзывы тоже". Она также добавила, что в поисках задействованы сотрудники полиции, в том числе кинологи. В пресс-службе регионального управления МВД агентству подтвердили информацию о том, что ведут поиски пропавшей девочки, но отказались сообщить подробности.
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происшествия, киров, кировская область
Происшествия, Киров, Кировская область
В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Лиза Алерт: в Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку

© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшую в понедельник девятилетнюю девочку ищут в Кирове, в поиске задействованы 50 волонтеров, а также сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области.
Информация о пропаже ребенка была опубликована накануне вечером в местных соцсетях. Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома около 14 часов 6 ноября и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
«
"Поиск продолжается. Всю ночь велись поиски, задействованы больше 50 человек-волонтеров. Поиски ведутся около места пропажи, расширяются по всему городу. В районе много заброшек, есть овраг. Они ночью осмотрены", - заявила агентству региональный представитель поискового отряда.
По ее словам, "ребенок прекрасный, характеристики положительные, отзывы тоже". Она также добавила, что в поисках задействованы сотрудники полиции, в том числе кинологи.
В пресс-службе регионального управления МВД агентству подтвердили информацию о том, что ведут поиски пропавшей девочки, но отказались сообщить подробности.
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