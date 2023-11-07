https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907832499.html

В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку

В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку - РИА Новости, 07.11.2023

В Кирове ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Пропавшую в понедельник девятилетнюю девочку ищут в Кирове, в поиске задействованы 50 волонтеров, а также сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:29

2023-11-07T10:29

2023-11-07T10:29

происшествия

киров

кировская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/62/1527486257_0:81:865:568_1920x0_80_0_0_cf8970bcfe906e50deb628dd3b9681f8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшую в понедельник девятилетнюю девочку ищут в Кирове, в поиске задействованы 50 волонтеров, а также сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области. Информация о пропаже ребенка была опубликована накануне вечером в местных соцсетях. Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома около 14 часов 6 ноября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. "Поиск продолжается. Всю ночь велись поиски, задействованы больше 50 человек-волонтеров. Поиски ведутся около места пропажи, расширяются по всему городу. В районе много заброшек, есть овраг. Они ночью осмотрены", - заявила агентству региональный представитель поискового отряда. По ее словам, "ребенок прекрасный, характеристики положительные, отзывы тоже". Она также добавила, что в поисках задействованы сотрудники полиции, в том числе кинологи. В пресс-службе регионального управления МВД агентству подтвердили информацию о том, что ведут поиски пропавшей девочки, но отказались сообщить подробности.

https://ria.ru/20230924/teplokhod-1898351728.html

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров, кировская область