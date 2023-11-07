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Украинские танкисты получили 26 лет колонии за обстрел зданий в Мариуполе - РИА Новости, 07.11.2023
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17:39 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/prigovor-1907975995.html
Украинские танкисты получили 26 лет колонии за обстрел зданий в Мариуполе
Украинские танкисты получили 26 лет колонии за обстрел зданий в Мариуполе - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские танкисты получили 26 лет колонии за обстрел зданий в Мариуполе
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 26 годам лишения свободы троих военнослужащих танкового батальона морской пехоты вооруженных сил... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:39
2023-11-07T17:39
вооруженные силы украины
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 26 годам лишения свободы троих военнослужащих танкового батальона морской пехоты вооруженных сил Украины, обстреливавших осколочно-фугасными снарядами административные здания и многоквартирные жилые дома Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих танкового батальона морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Алексея Коваля, 24-летнего Андрея Чумака, 29-летнего Валерия Федоровича. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Коваль, Чумак, Федорович получили приказ командира батальона осуществлять патрулирование района Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. В один из дней, выполняя полученные по радиостанции приказы командира батальона, в составе экипажа танка осужденные произвели обстрел осколочно-фугасными снарядами административного здания в Мариуполе, расположенного по улице Куинджи, а также двух многоквартирных жилых домов на той же улице. "Однако свой преступный умысел, направленный на совершение убийства, не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку мирные жители успели укрыться в подвалах. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Коваля, Чумака, Федоровича к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html
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вооруженные силы украины, мариуполь, донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Украинские танкисты получили 26 лет колонии за обстрел зданий в Мариуполе

Суд приговорил танкистов ВСУ к 26 годам колонии за обстрел зданий в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 26 годам лишения свободы троих военнослужащих танкового батальона морской пехоты вооруженных сил Украины, обстреливавших осколочно-фугасными снарядами административные здания и многоквартирные жилые дома Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих танкового батальона морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Алексея Коваля, 24-летнего Андрея Чумака, 29-летнего Валерия Федоровича. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом)", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Коваль, Чумак, Федорович получили приказ командира батальона осуществлять патрулирование района Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. В один из дней, выполняя полученные по радиостанции приказы командира батальона, в составе экипажа танка осужденные произвели обстрел осколочно-фугасными снарядами административного здания в Мариуполе, расположенного по улице Куинджи, а также двух многоквартирных жилых домов на той же улице.
"Однако свой преступный умысел, направленный на совершение убийства, не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку мирные жители успели укрыться в подвалах. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Коваля, Чумака, Федоровича к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре.
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