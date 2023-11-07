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В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров - РИА Новости, 07.11.2023
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15:38 07.11.2023 (обновлено: 15:51 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pozharnyy-1907926717.html
В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров
В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров - РИА Новости, 07.11.2023
В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров
Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону, по оперативным данным, распространился на 375 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:38
2023-11-07T15:51
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону, по оперативным данным, распространился на 375 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Сигнал о пожаре по улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону поступил дежурному в 14.26 мск вторника. По данным регионального МЧС, горит кровля двухэтажного жилого дома. Из-за плотной застройки есть угроза распространения огня на соседнее здание. Пожару присвоен второй ранг."По оперативным данным, площадь 375 квадратных метров. Увеличена группировка: 69 человек, 22 единицы техники", - сказал представитель главка.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров

В Ростове-на-Дону пожар охватил 375 кв. метров, МЧС увеличило группировку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону, по оперативным данным, распространился на 375 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Сигнал о пожаре по улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону поступил дежурному в 14.26 мск вторника. По данным регионального МЧС, горит кровля двухэтажного жилого дома. Из-за плотной застройки есть угроза распространения огня на соседнее здание. Пожару присвоен второй ранг.
"По оперативным данным, площадь 375 квадратных метров. Увеличена группировка: 69 человек, 22 единицы техники", - сказал представитель главка.
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