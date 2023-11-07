https://ria.ru/20231107/pozharnyy-1907926717.html

В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров

В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров - РИА Новости, 07.11.2023

В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров

Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону, по оперативным данным, распространился на 375 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:38

2023-11-07T15:38

2023-11-07T15:51

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону, по оперативным данным, распространился на 375 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Сигнал о пожаре по улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону поступил дежурному в 14.26 мск вторника. По данным регионального МЧС, горит кровля двухэтажного жилого дома. Из-за плотной застройки есть угроза распространения огня на соседнее здание. Пожару присвоен второй ранг."По оперативным данным, площадь 375 квадратных метров. Увеличена группировка: 69 человек, 22 единицы техники", - сказал представитель главка.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия