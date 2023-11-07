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В Махачкале загорелся столярный цех
В Махачкале загорелся столярный цех - РИА Новости, 07.11.2023
В Махачкале загорелся столярный цех
Столярный цех загорелся в Махачкале на площади 300 квадратных метров, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:20
2023-11-07T20:20
2023-11-07T20:26
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Столярный цех загорелся в Махачкале на площади 300 квадратных метров, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."По системе 112 поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании в по улице Камалова, 73, города Махачкала. По прибытию на место пожарного расчета … горением охвачен столярный цех на площади 300 квадратных метров", – говорится в сообщении.В 18.39 мск пожар локализовали, в 19.37 ликвидировали открытое горение.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в результате происшествия пострадавших нет.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Махачкале загорелся столярный цех
В Махачкале столярный цех загорелся на площади 300 "квадратов"
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Столярный цех загорелся в Махачкале на площади 300 квадратных метров, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании в по улице Камалова, 73, города Махачкала. По прибытию на место пожарного расчета … горением охвачен столярный цех на площади 300 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В 18.39 мск пожар локализовали, в 19.37 ликвидировали открытое горение.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в результате происшествия пострадавших нет.
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