https://ria.ru/20231107/pozhar-1908016701.html

В Махачкале загорелся столярный цех

В Махачкале загорелся столярный цех - РИА Новости, 07.11.2023

В Махачкале загорелся столярный цех

Столярный цех загорелся в Махачкале на площади 300 квадратных метров, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:20

2023-11-07T20:20

2023-11-07T20:26

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Столярный цех загорелся в Махачкале на площади 300 квадратных метров, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."По системе 112 поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании в по улице Камалова, 73, города Махачкала. По прибытию на место пожарного расчета … горением охвачен столярный цех на площади 300 квадратных метров", – говорится в сообщении.В 18.39 мск пожар локализовали, в 19.37 ликвидировали открытое горение.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в результате происшествия пострадавших нет.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия