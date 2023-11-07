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Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили - РИА Новости, 07.11.2023
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17:34 07.11.2023 (обновлено: 17:36 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили - РИА Новости, 07.11.2023
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили
Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:34
2023-11-07T17:36
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. Кровля жилого дома на улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону загорелась во вторник днем на площади в 375 квадратных метров. Из-за плотной застройки пожару был присвоен второй ранг. Позже возгорание было локализовано. "В 16.55 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20231106/pozhar-1907659648.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили

МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании в историческом центре Ростова-на-Дону

© РИА НовостиПожар в двухэтажном здании в Ростове-на-Дону
Пожар в двухэтажном здании в Ростове-на-Дону
© РИА Новости
Пожар в двухэтажном здании в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Кровля жилого дома на улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону загорелась во вторник днем на площади в 375 квадратных метров. Из-за плотной застройки пожару был присвоен второй ранг. Позже возгорание было локализовано.
"В 16.55 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Пострадавших нет.
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