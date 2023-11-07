https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html

Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили

Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили - РИА Новости, 07.11.2023

Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:34

2023-11-07T17:34

2023-11-07T17:36

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. Кровля жилого дома на улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова-на-Дону загорелась во вторник днем на площади в 375 квадратных метров. Из-за плотной застройки пожару был присвоен второй ранг. Позже возгорание было локализовано. "В 16.55 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20231106/pozhar-1907659648.html

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону