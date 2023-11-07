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В Ростове-на-Дону локализовали пожар
В Ростове-на-Дону локализовали пожар - РИА Новости, 07.11.2023
В Ростове-на-Дону локализовали пожар
Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону локализован, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:40
2023-11-07T16:40
2023-11-07T16:40
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону локализован, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области. Кровля жилого дома на улице Темерницкая, 83 в историческом центре Ростова загорелась во вторник днем на площади в 375 квадратных метров. Из-за плотной застройки пожару был присвоен второй ранг. "В 16.25 локализация пожара", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что пострадавших нет. В тушении огня задействованы 69 человек, 22 единицы техники.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону локализовали пожар
В Ростове-на-Дону локализовали пожар, никто не пострадал