https://ria.ru/20231107/pozhar-1907830744.html

Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ

Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 07.11.2023

Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ

Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:22

2023-11-07T10:22

2023-11-07T10:50

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале. В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". Открытое горение ликвидировано. "Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео надзорного ведомства. По словам Козловой, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка работе органов контроля, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия