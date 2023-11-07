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Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 07.11.2023
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10:22 07.11.2023 (обновлено: 10:50 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907830744.html
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 07.11.2023
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:22
2023-11-07T10:50
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале. В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". Открытое горение ликвидировано. "Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео надзорного ведомства. По словам Козловой, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка работе органов контроля, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ

Прокуратура сообщила о возбуждении дела из-за пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ
Пожар в ТЦ Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале.
В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". Открытое горение ликвидировано.
"Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео надзорного ведомства.
По словам Козловой, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка работе органов контроля, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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