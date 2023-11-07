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Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 07.11.2023
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:22
2023-11-07T10:22
2023-11-07T10:50
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале. В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". Открытое горение ликвидировано. "Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео надзорного ведомства. По словам Козловой, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка работе органов контроля, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
Уголовное дело возбудили из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Прокуратура сообщила о возбуждении дела из-за пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости.
Дознавателями МЧС возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности по факту крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале
.
В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". Открытое горение ликвидировано.
"Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео надзорного ведомства.
По словам Козловой, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка работе органов контроля, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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