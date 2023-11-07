https://ria.ru/20231107/pozhar-1907809583.html

Планировка ТЦ в Улан-Удэ затрудняет тушение пожара, сообщили в МЧС

Планировка ТЦ в Улан-Удэ затрудняет тушение пожара, сообщили в МЧС - РИА Новости, 07.11.2023

Планировка ТЦ в Улан-Удэ затрудняет тушение пожара, сообщили в МЧС

Тушение пожара в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания, рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Республике... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T06:13

2023-11-07T06:13

2023-11-07T07:59

происшествия

улан-удэ

россия

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Тушение пожара в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания, рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин. В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. "Сообщение о пожаре поступило, предварительно, поздно. Исходя из оперативно-тактических характеристик можно сказать, что металлические фермы сложились уже, и на момент прибытия пожарных подразделений уже происходило интенсивное горение", – сказал он. По его словам, "здание конструктивно сложной планировки", тушить пожар очень сложно.По данным приложения "2ГИС", в здании ТЦ "Гвоздь" по адресу: улица Сахьяновой, 5а находятся более 85 торговых точек. Большая часть из них - мебельные компании. В прилегающем к нему административном здании - 45 организаций, среди которых одна из крупнейших многопрофильных IT-компаний в Восточной Сибири "Снежный барс", мировые судьи Октябрьского района Улан-Удэ, а также офис энергосбыта Бурятии.

https://ria.ru/20231106/pozhar-1907659648.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

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происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)