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В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ - РИА Новости, 07.11.2023
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
Пожар в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ локализовали на общей площади около 22 тысяч "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:43
2023-11-07T04:43
2023-11-07T04:45
происшествия
улан-удэ
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республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ локализовали на общей площади около 22 тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша."В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Площадь пожара - порядка 22 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас на месте работают 126 человек и 32 единицы техники.
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
МЧС: пожар в ТЦ в Улан-Удэ локализовали на около 22 тысячах квадратных метров