Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 07.11.2023 (обновлено: 04:45 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907805845.html
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ - РИА Новости, 07.11.2023
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
Пожар в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ локализовали на общей площади около 22 тысяч "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:43
2023-11-07T04:45
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23a27605be790a56a7b6dead38efe0b.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ локализовали на общей площади около 22 тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша."В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Площадь пожара - порядка 22 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас на месте работают 126 человек и 32 единицы техники.
https://ria.ru/20231106/pozhar-1907659648.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b46d26bbe0207429d6db72e742c8668f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ

МЧС: пожар в ТЦ в Улан-Удэ локализовали на около 22 тысячах квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ локализовали на общей площади около 22 тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.
В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша.
"В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Площадь пожара - порядка 22 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте работают 126 человек и 32 единицы техники.
Пожар на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Татарстане потушили пожар на складе
Вчера, 03:08
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала