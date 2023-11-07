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Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж - РИА Новости, 07.11.2023
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02:08 07.11.2023 (обновлено: 02:20 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907800241.html
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж - РИА Новости, 07.11.2023
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:08
2023-11-07T02:20
происшествия
улан-удэ
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщало, что у ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ горит кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас большие клубы черного дыма поднимаются над крышей торгового центра. В районе одного из входов в здание, помимо крыши, огнем охвачена часть четвертого этажа. В этом здании находятся несколько мебельных центров. Помимо торговых площадей и кафе, там также располагается центр обслуживания энергосбыта.
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907799804.html
улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж

В Улан-Удэ огонь в ТЦ перешел с крыши на верхний этаж

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МЧС сообщало, что у ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ горит кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас большие клубы черного дыма поднимаются над крышей торгового центра. В районе одного из входов в здание, помимо крыши, огнем охвачена часть четвертого этажа.
В этом здании находятся несколько мебельных центров. Помимо торговых площадей и кафе, там также располагается центр обслуживания энергосбыта.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
02:02
 
ПроисшествияУлан-УдэОктябрьский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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