https://ria.ru/20231107/pozhar-1907800241.html

Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж

Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж - РИА Новости, 07.11.2023

Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж

Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T02:08

2023-11-07T02:08

2023-11-07T02:20

происшествия

улан-удэ

октябрьский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщало, что у ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ горит кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас большие клубы черного дыма поднимаются над крышей торгового центра. В районе одного из входов в здание, помимо крыши, огнем охвачена часть четвертого этажа. В этом здании находятся несколько мебельных центров. Помимо торговых площадей и кафе, там также располагается центр обслуживания энергосбыта.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907799804.html

улан-удэ

октябрьский район

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происшествия, улан-удэ, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)