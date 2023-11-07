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Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж - РИА Новости, 07.11.2023
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:08
2023-11-07T02:08
2023-11-07T02:20
происшествия
улан-удэ
октябрьский район
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя – РИА Новости. Огонь в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МЧС сообщало, что у ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ горит кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас большие клубы черного дыма поднимаются над крышей торгового центра. В районе одного из входов в здание, помимо крыши, огнем охвачена часть четвертого этажа. В этом здании находятся несколько мебельных центров. Помимо торговых площадей и кафе, там также располагается центр обслуживания энергосбыта.
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происшествия, улан-удэ, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
В Улан-Удэ огонь в ТЦ перешел с крыши на верхний этаж