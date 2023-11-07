https://ria.ru/20231107/pozhar-1907799804.html

При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша - РИА Новости, 07.11.2023

При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

При пожаре в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщило МЧС России. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T02:02

2023-11-07T02:02

2023-11-07T06:08

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

россия

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УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. При пожаре в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщило МЧС России."В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра", — говорится в заявлении ведомства.В тушении огня задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники. Подчеркивается, что работы затруднены из-за сложной планировки здания.По информации на 4.40 мск, пожар локализовали на площади 22 тысяч квадратных метров.ТЦ "Гвоздь" располагается недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как стало известно ранее, кровля здания загорелась на площади десяти тысяч квадратных метров, позднее огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.Как уточнили в МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20231106/pozhar-1907659648.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, россия