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При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша - РИА Новости, 07.11.2023
При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
При пожаре в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщило МЧС России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:02
2023-11-07T02:02
2023-11-07T06:08
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. При пожаре в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщило МЧС России."В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра", — говорится в заявлении ведомства.В тушении огня задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники. Подчеркивается, что работы затруднены из-за сложной планировки здания.По информации на 4.40 мск, пожар локализовали на площади 22 тысяч квадратных метров.ТЦ "Гвоздь" располагается недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как стало известно ранее, кровля здания загорелась на площади десяти тысяч квадратных метров, позднее огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.Как уточнили в МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20231106/pozhar-1907659648.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, россия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия, Россия
При пожаре в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
МЧС: в Улан-Удэ при пожаре в ТЦ "Гвоздь" частично обрушилась крыша
УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. При пожаре в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщило МЧС России.
"В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра", — говорится в заявлении ведомства.
В тушении огня задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники. Подчеркивается, что работы затруднены из-за сложной планировки здания.
По информации на 4.40 мск, пожар локализовали на площади 22 тысяч квадратных метров.
ТЦ "Гвоздь" располагается недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе
Улан-Удэ. Как стало известно ранее, кровля здания загорелась на площади десяти тысяч квадратных метров, позднее огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.
Как уточнили в МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.
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